Primo sguardo a iOS 16.4: tante novità in arrivo, tra cui 31 nuove emoji

Apple ha rilasciato la prima versione Beta di iOS 16.4, il prossimo aggiornamento del suo sistema operativo per iPhone e iPad che dovrebbe debuttare in vesti ufficiale nel corso della primavera. Dalla prima Beta emergono già diverse interessanti novità. Parliamone insieme in questo articolo.

Le novità della prima versione Beta di iOS 16.4

Apple dovrebbe rilasciare iOS 16.4 nel corso di questa primavera. Intanto, però, nelle scorse ore ne ha già diffuso la prima versione Beta, concedendoci un assaggio di ciò che ci attenderà. Una delle prime novità del prossimo aggiornamento è dedicata agli amanti delle emoji: sono in arrivo ben 31 nuove emoji, tra cui una faccina tremante, un cuore in tre colori, un asino, un alce, un'oca, una medusa, un ventaglio pieghevole, un flauto, delle maracas e una mano che spinge verso destra/sinistra in una varietà di tonalità della pelle.

iOS 16.4 introdurrà anche le notifiche push su Safari. Questa funzione permetterà agli utenti di ricevere notifiche dai siti Web, ma l'opzione è limitata alle sole pagine che vengono salva come app Web nella schermata iniziale dell'iPhone.

Un'altra novità riguarda l'app Podcast, che viene sottoposta ad un restyling complessivo. In seguito all'aggiornamento, la sezione “Canali” fornirà un elenco di canali podcast in un unico posto, mentre l'elenco “In coda” includerà anche gli episodi che gli utenti hanno salvato nella loro Libreria e quelli riprodotti da programmi che non seguono. Gli utenti di CarPlay potranno anche accedere ai contenuti “In coda” e “Riprodotti di recente” dalla scheda “Ascolta ora“, insieme ai consigli sui podcast nella scheda “Sfoglia“.

Infine, iOS 16.4 propone un aggiornamento dell'app Home che migliora le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità dell'app per il controllo dei dispositivi per la casa intelligente.

