Xiaomi K100 Laser Printer: ecco la stampante compatta e funzionale

Xiaomi arricchisce il suo portfolio di prodotti con una nuova stampante laser dalle dimensioni compatte ma dalle grandi funzionalità. K100 Laser Printer arriva in questi giorni in Cina ad un prezzo competitivo, dedicato a chi lavora in ufficio oppure si trova ancora spesso ad utilizzare i documenti cartacei.

Xiaomi porta sul mercato cinese K100 Laser Printer: una stampante per ogni evenienza

Xiaomi Laser Printer K100 può vantare un design compatto e minimale, con dimensioni di soli 331 x 178 millimetri. Questa sua particolarità la rende perfetta per essere posizionata in piccoli uffici, oppure nelle stanzette dei bambini che crescendo potrebbero aver bisogno di una stampante per i compiti di scuola.

Il dispositivo supporta la stampa tramite USB oppure Wireless, con la possibilità di utilizzare la connessione NFC per stampare immediatamente un file solo avvicinando il nostro smartphone o tablet. La stampante supporta anche la scansione dei documenti con il riconoscimento automatico dei bordi e l'ottimizzazione manuale.

Questa stampante utilizzare le cartucce a toner, in grado di stampare fino a 1500 pagine con una sola ricarica. I toner proposti da Xiaomi hanno un costo di circa 37€ (249 yuan), equivalenti a circa 0.02 centesimi per pagina stampata. Tuttavia, non si tratta della prima stampante Xiaomi: lo scorso anno infatti l'azienda cinese ha presentato la multi-funzione K200.

Xiaomi K100 Laser Printer è disponibile in Cina al prezzo di lancio di circa 125€ (849 yuan). Dopo il periodo promozionale, il prezzo salirà a circa 130€ (899 yuan). Al momento non sono disponibili informazioni sull'eventuale commercializzazione del prodotto sui mercati internazionali.

