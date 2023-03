Niente Gorilla Glass? Huawei presenta l’incredibile Kunlun Glass

Difficilmente la serie Huawei Mate 50 conquisterà importanti fette di mercato, anche se stiamo parlando di prodotti che sfoggiano componenti hardware di altissimo profilo. Potremmo parlare del suo essere il primo Android con fotocamera ad apertura variabile e con comunicazione satellitare, ma non sono le uniche novità. Per esempio la tecnologia Kunlun Glass, che nasce anche per sopperire alle limitazioni che conseguono dal ban statunitense, che ha tagliato fuori Huawei dalla filiera globale non potendo più avere i servizi Google e fabbricarsi i chip da sola.

La tecnologia Kunlun Glass dimostra l'avanzamento tecnologico di Huawei

Dall'abbandono del vetro protettivo Gorilla Glass nasce così Kunlun Glass, che secondo Huawei è 10 volte più resistente rispetto agli schermi OLED privi di protezione. Come spiegato nel documentario “The Road to Building a Strong Brand” andato in onda sulla TV nazionale cinese, ci sono voluti 4 anni di ricerca e sviluppo per creare questa tecnologia. Ispirata alla struttura e alla robustezza del cemento armato, impiega 108 passaggi produttivi e un processo di fusione a 1.600° C che porta in 24 ore alla crescita dei nanocristalli ad alta resistenza.

I vetri Kunlun Glass hanno ottenuto la certificazione Swiss SGS a 5 stelle e sono in grado di trasformare uno smartphone in un vero e proprio spaccanoci. Più interessenti sono poi i test di resistenza, in cui il vetro protettivo di Huawei si comporta meglio del Gorilla Glass Victus 2 di Samsung Galaxy S23, rompendosi dopo molti più tentativi rispetto alla controparte di Corning.

Oggi c'è solo Huawei Mate 50 Pro che integra questo vetro Kunlun, in una variante limitata che è stata preferita dalla maggior parte degli acquirenti in virtù di questi benefici strutturali. Proprio per questo, per un periodo Huawei ha anche permesso ai possessori dei modelli delle precedenti serie P50, P40, Mate 40 e Mate 30 di aggiornare il vetro del loro smartphone pagando circa 80/100€. A questo punto, ci aspettiamo di ritrovarla anche a bordo della serie Huawei P60, che fra le sue novità avrà anche una fotocamera molto avanzata e HarmonyOS 3.1.

