Se il buongiorno si vede dal mattino, partite col piede giusto con la macchina per caffè HiBREW H1A 1450W

Caffè caldo o freddo, lungo o corto che sia, preparatelo con la macchina da Espresso HiBREW H1A 1450W. Proposta in offerta da Geekbuying, questa macchina potente e versatile presenta un sistema a doppia estrazione e offre supporto per 4 tipi di capsule! Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo.

La macchina per caffè HiBREW H1A 4-in-1 per le vostre bevande calde e fredde

Team caffè caldo o caffè freddo? Qualsiasi sia il vostro schieramento, con la macchina per caffè HiBREW H1A 1450W potrete gustare un buon espresso alla temperatura che preferite, grazie al sistema a doppia estrazione calda e fredda. Inoltre, con una potenza di 1450 W e una pressione della pompa stabile di 19 bar, questo macchinario può raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, così avrete il vostro caffè caldo o freddo pronto in pochi secondi!

Un'altra caratteristica degna di nota della macchina per caffè HiBREW H1A 1450W è il supporto per 4 diversi formati. Potete utilizzare le capsule Nes, quelle Dolce Gusto, oppure optare per le cialde ESE o, se preferite, per il macinato. Ma non finisce qui: perché oltre a permettervi di scegliere il vostro tipo di caffè preferito, questa macchina vi offre anche la possibilità di scegliere tra due diversi formati di tazza, e dunque scegliere tra un caffè espresso in tazza piccola da 70 ml, o un caffè lungo in tazza grande da 110 ml.

Tra le altre caratteristiche troviamo un manico in plastica, una vaschetta raccogligocce rimovibile e un serbatoio dell'acqua da 600 ml. Come anticipato, la macchina per caffè HiBREW H1A 1450W può essere acquistata in offerta all'ottimo prezzo di 90€ utilizzando il codice sconto dedicato.

