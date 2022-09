Huawei Mate 50: le vendite esplodono, ma c’è un modello preferito tra gli utenti

Huawei Mate 50 piace, e come! Stando a quanto riferito da alcune fonti cinesi con numeri alla mano, in questi giorni c'è stato un vero e proprio boom nelle vendite, ma è uno, in particolare, il modello più apprezzato e più pre-ordinato. Pronti a scoprire quale?

Huawei Mate 50: boom di vendite per un modello in particolare

La serie Huawei Mate 50 è stata lanciata lo scorso 6 settembre in Cina, introducendo diverse novità. Tra queste, le due varianti in ecopelle presentano un nuovo vetro protettivo che risulta essere dieci volte più resistente di un normale vetro. Ora, stando a quanto riferito dalla fonte, Huawei Mate 50 Pro sarebbe il modello più pre-ordinato della serie, e più della metà delle unità vendute presentano il nuovo vetro Kunlun.

Questo vetro è stato realizzato con un processo di lavorazione che lo rende molto più resistente agli urti e presenta una struttura che racchiude centinaia di miliardi di nano-cristalli ad alta resistenza, che gli è valso la certificazione Swiss SGS a 5 stelle contro urti e cadute.

Abbiamo più volte avuto modo di apprezzare la conclamata resistenza di questo smartphone. In uno dei test più recenti, a nostro avviso anche piuttosto insolito e simpatico, il display di Huawei Mate 50 Pro è stato utilizzato per aprire delle noci, dimostrando che anche sbattendo più volte il guscio di una noce contro il display, questo è così resistente da non aver subito graffi né presentato spaccature, continuando – al contrario – a funzionare normalmente.

