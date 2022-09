Roborock presenta la serie Smart Floor Scrubber A10: pulisce e lava con la massima efficienza!

Inizialmente associata a Xiaomi come suo brand partner, Roborock ormai è una realtà completamente autonoma e conosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti dedicati alla pulizia. Innovazione e potenza al giusto prezzo: anche i nuovi aspirapolvere senza fili e lavapavimenti Roborock Smart Floor Scrubber A10 e A10 Plus arrivano seguendo questa filosofia!

Roborock Smart Floor Scrubber A10 e A10 Plus: tutto su caratteristiche e prezzo

Con la gamma Roborock Smart Floor Scrubber A10, il brand cinese ha fatto un altro passo avanti in termini di stile e potenza. I nuovi aspirapolvere senza fili targati Roborock sono dotati di rulli migliorati (ed ancora più performanti), in grado di pulire con precisione anche i punti più ostici, come bordi ed angoli.

Non manca la solita funzione di autopulizia della testa: una volta inserita la scopa nella dock di ricarica, basta un cenno per far partire la pulizia automatica della spazzola. Le nuove tecnologie utilizzate prevengono la formazione di muffe e di cattivi odori. Roborock ha puntato forte sull'autopulizia delle spazzole, implementando un sistema rinnovato in grado di offrire la massima igiene.

Oltre a fungere da aspirapolvere, Roborock Smart Floor Scrubber A10 e A10 Plus sono due pratici lavapavimenti, adatti a qualsiasi tipo di superficie. La versione maggiorata monta un motore con una potenza di aspirazione da 17.000 PA; all'interno del corpo trovano spazio sia un contenitore per l'acqua pulita (da 900 ml) che uno per quella sporca (da 770 ml).

Per l'autonomia si parla di circa 50 minuti per il modello standard e di 40 minuti con una singola ricarica per la versione Plus.

La nuova serie Roborock Smart Floor Scrubber A10 ha debuttato in Cina nelle scorse ore ed è disponibile al prezzo di partenza di 2.199 yuan (circa 313€ al cambio attuale); il modello A10 Plus viene proposto a 2.999 yuan, ossia intorno ai 428€.

Gli aspirapolvere wireless sono in vendita nei principali canali asiatici e tra questi troviamo anche Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun.

