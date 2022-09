Tutti pazzi per Nothing Phone (1): è boom di vendite, quali i segreti del successo?

Sarà per il suo design decisamente accattivante e per le caratteristiche proposte ad un prezzo molto interessante, ma Nothing Phone (1) ha saputo conquistare il mercato della fascia media, ottenendo risultati molto incoraggianti in diverse parti del Globo. Anche in India.

Nothing Phone (1) vende oltre 100.000 unità in soli 20 giorni

Boom di vendite di Nothing Phone (1) in India. Stando a quanto dichiarato da Manu Sharma, il vice-presidente di Nothing India, lo smartphone avrebbe registrato oltre 100.000 unità vendute su Flipkart, un noto e-commerce indiano, in soli 20 giorni. E come se non bastasse, questo sarebbe divenuto lo smartphone più venduto su Flipkart nella sua fascia di prezzo.

Ma cosa rende questo dispositivo così ambito? Sicuramente il suo design, che si caratterizza per l'adozione di una scocca trasparente che permette di intravedere alcuni dei componenti interni; e per la Glyph Interface, una serie di strisce LED posizionate sia intorno alla fotocamera che in alto a sinistra e nella parte inferiore, e che fungono da LED di notifica.

Ma anche le sue specifiche tecniche sono da considerare. Lo smartphone è infatti dotato di un display AMOLED da 6,55″ Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, ed è mosso da uno Snapdragon 778G+ con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio d'archiviazione interna non espandibile. Nothing Phone (1) presenta, poi, una doppia fotocamera da 50+50 MP e un sensore Sony IMX471 da 32 MP per i selfie.

Se volete scoprire tutti i dettagli di Nothing Phone (1), vi consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato. Se, invece, desiderate sapere dove acquistare lo smartphone, tenete d'occhio questo articolo.

