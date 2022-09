Honor MagicBook X si “allarga”: arriva la versione da 16″

Honor, dopo aver lanciato il suo nuovo laptop premium per il 2022, aggiorna anche la sua gamma MagicBook X con il nuovo modello da 16″. Questo notebook riprende la filosofia della serie X ma con un pannello inedito per quest'ultima, fornendo tra l'altro una configurazione piuttosto potente.

Honor MagicBook X 16 2022: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e specifiche tecniche

Il design del nuovo MagicBook X 16 si presenta nell'ormai noto form factor dalle linee semplici e metalliche, ma non per questo meno leggere sottili, visto che pesa solo 1.75 kg ed è spesso 17.9 mm. Il display poi, è ciò che incuriosisce di più, considerando che è inedito per la gamma X. Infatti, troviamo un pannello IPS LCD da 16″ Full HD con rapporto 16:10 (dunque, con una risoluzione 1920 x 1200 pixel).

L'hardware interno, invece, trova due vie in termini di processore. Infatti, può essere selezionato sia con Intel Core i5-12500H, sia con i5-1235U, quindi con un occhio alle performance oppure ai consumi. La scheda grafica è invece unica, visto che è presente l'integrata Intel Iris Xe Graphics. Il comparto memorie è anch'esso unico, con 16 GB RAM LPDDR4x a 4266 MHz e SSD da 512 GB PCIe NVMe. La batteria scelta è da 60 Wh, c'è lo speaker stereo, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, due porte USB-A 3.2 Gen 1, una Type-C 3.2 Gen 2 Full featured, HDMI, jack e tastiera full size. Il sistema è Windows 11.

Honor MagicBook X 16 2022 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor MagicBook X 16 2022 arriva nel mercato cinese configurandosi in due vie di prezzo: la versione con Intel i5 serie H costa circa 715€ (4.999 yuan), mentre i5 serie U trova un prezzo di circa 672€ (4.699 yuan). Considerando quanto offre il laptop, sono prezzi piuttosto inquadrati se non ottimi e questo fa ben sperare nel caso Honor decidesse di portarli anche in Italia, come accaduto con X 14 e X 15.

