Snapdragon 8 Gen 2 raggiungerà picchi di potenza mai visti prima

Continuano le indiscrezioni attorno allo Snapdragon 8 Gen 2, il SoC di prossima generazione che Qualcomm sta preparando in vista della prossima sfornata di top di gamma. Anche perché si prospetta una produzione più cospicua che mai, considerato che il futuro SoC dovrebbe muovere tutte le unità della serie Samsung Galaxy S23, anche in Europa. E sulla base di quanto trapelato finora, sembra proprio che il System-on-a-Chip che il chipmaker statunitense sta preparando sarà più potente del previsto.

Qualcomm sta preparando una CPU ancora più potente per lo Snapdragon 8 Gen 2

Nonostante il 2023 sarà l'anno dei primi chip a 3 nm, frenate gli entusiasmi: lo Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe riproporre il processo produttivo a 4 nm di TSMC. Non che sia una brutta notizia, viste le migliorie apportate da Qualcomm col passaggio da Snap 8 Gen alla sua variante Plus, soprattutto in termini di efficienza energetica. E forse proprio grazie a queste migliorie, Qualcomm avrebbe deciso di alzare ulteriormente l'asticella sotto il profilo delle prestazioni nude e crude. Come riporta il leaker Digital Chat Station, dello Snapdragon 8 Gen 2 potrebbero esistere due versioni: una standard, probabilmente a 3,19 GHz, e una con CPU potenziata fino a 3,4-3,5 GHz. Se così fosse, pareggerebbe o supererebbe l'attuale record mobile settato dall'Apple A16 Bionic montato su iPhone 14 Pro e Pro Max.

Se così fosse, sarebbe la prima volta che Qualcomm decida di proporre due versioni dello stesso SoC differenti sulla base delle frequenze del processore; senza contare che dello Snapdragon 8 Gen 2 sappiamo già che dovrebbe integrare una CPU dalla struttura inedita e annesse migliorie nelle prestazioni. Qualcomm ha già annunciato la data ufficiale dello Snapdragon Summit, evento annuale che quasi certamente segnerà il debutto del nuovo SoC per la fascia alta; oltre che sui succitati flagship Samsung, è atteso anche sulle prossime uscite di casa Motorola, Xiaomi, OPPO e iQOO.

