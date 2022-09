Apple A16 Bionic ufficiale: è il SoC più potente di sempre

Per la prima volta nella sua storia mobile, Apple ha deciso di rendere iPhone 14 Pro e Pro Max più potenti dei modelli non Pro, e lo ha fatto creando l'Apple A16 Bionic. Mentre i modelli 14 e 14 Plus montano l'A15 dello scorso anno, i due modelli più premium sono gli unici a offrire agli utenti il SoC di nuova generazione: vediamo quindi quali sono le sue novità e se ne vale la pena effettuare l'upgrade in termini di prestazioni.

Apple A16 Bionic è il nuovo SoC della serie iPhone 14 Pro: tutte le novità

La prima novità dell'Apple A16 Bionic è rappresentata dal suo processo produttivo: dai 5 nm di A15 si passa ai 4 nm di TSMC, lo stesso dello Snapdragon 8+ Gen 1. Questo significa l'integrazione di quasi 16 miliardi di transistor rispetto ai 15 di A15, il nuovo SoC firmato Apple offre un rinnovato comparto tecnico. Al suo interno troviamo una CPU formata da sei core ad alte prestazioni e due core per l'efficienza energetica, potendo così consumare il 30% in meno rispetto ad A15 ma garantendo una potenza maggiore del 50%, grazie anche alla memoria cache raddoppiata.

Inoltre, all'interno di A16 troviamo anche una GPU a cinque core in grado di garantire fino al 50% in più di ampiezza della banda di memoria. A coadiuvare il tutto c'è il motore Neural Engine a 16 core, adesso più veloce nelle attività di machine learning, per un totale di 15,8 trilioni di operazioni al secondo. È anche grazie all'Apple A16 Bionic se i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max hanno schermi in grado di raggiungere una luminosità massima di 2.000 nits e un refresh rate dinamico ProMotion da 1 a 120 Hz; inoltre, il nuovo motore grafico consente anche funzioni di anti-aliasing e Always-On Display.

La scelta di differenziare i chipset fra modelli base e Pro di iPhone non sarebbe da ricondurre strettamente alla crisi dei semiconduttori, però; secondo l'analista Ming-Chi Kuo, Apple dovrebbe mantenere questa dinamica anche per i futuri melafonini, perciò ci aspettiamo iPhone 15 e 15 Plus con Apple A16 e iPhone 15 Pro e Pro Max con Apple A17.

