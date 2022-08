I primi top con Snapdragon 8 Gen 2: Motorola soffierà il primato a Xiaomi 13?

Sappiamo quando arriverà il nuovo chipset top di Qualcomm, ma ancora non è dato di sapere quale sarà il primo smartphone ad averlo a bordo. Un insider cinese svela il periodo d'uscita di questo misterioso smartphone e intanto i sospetti intorno ad un nome si fanno più tangibili. Motorola soffierà il posto a Xiaomi 13 come primo smartphone al mondo con Snapdragon 8 Gen 2?

Quale sarà il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 2: Xiaomi 13 o Moto Edge 40 Pro?

Partiamo col rinfrescarci la memoria: il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 sarà presentato durante il summit di Qualcomm fissato per il 15-17 novembre 2022. Rispetto allo scorso anno, anche il lancio dei primi dispositivi dotati di questa soluzione arriverà prima (almeno nei mercati asiatici). L'insider DigitalChatStation rivela che il primo smartphone mosso dall'ultimo chipset top di Qualcomm sarà presentato nella seconda metà di novembre.

E qui entra in gioco Chen Jin, General Manager di Lenovo in Cina: il dirigente ha risposto al post del leaker con una faccina molto compiaciuta, che sembra lasciare poco spazio ai dubbi. Motorola potrebbe lanciare il primo dispositivo con Snapdragon 8 Gen 2, come avvenuto già a dicembre scorso.

Moto Edge X30 è stato il primo con Snap 8 Gen 1: la presentazione è avvenuta il 9 dicembre 2021, mentre la gamma Xiaomi 12 è stata lanciata in patria il 28 dicembre.

Probabilmente anche quest'anno avverrà lo stesso e il futuro Moto Edge 40 Pro soffierà il primato alla famiglia Xiaomi 13.

Cosa aspettarsi dallo Snapdragon 8 Gen 2?

Passando alle ultime indiscrezioni in merito allo Snapdragon 8 Gen 2, il nuovo chipset dovrebbe apportare notevoli miglioramenti, con consumi ridotti. Si parla di una soluzione realizzata da TSMC con processo produttivo a 4 nm, quattro cluster (1 Cortex-X3, 2 Cortex-A720, 2 Cortex-A710, 3 Cortex-510) ed una GPU Adreno 740 per la parte grafica.

Moto Edge 40 Pro e Xiaomi 13: le ultime novità

Passando ai modelli dotati dell'ultimo SoC top di Qualcomm, Moto Edge 40 Pro dovrebbe essere il nome dello smartphone targato Motorola. Secondo il noto insider Evan Blass avremo un display Full HD+ a 165 Hz, una fotocamera da 50 MP (con grandangolo da 50 MP ed un teleobiettivo da 12 MP) ed una mega selfie camera da 60 MP.

Per quanto riguarda Xiaomi 13 (Pro) si vocifera di un pannello Samsung E6 a 12 bit ed una ricarica super performante. Inoltre dovremmo vedere anche il ritorno della ceramica come materiale della cover posteriore. Il top di gamma Xiaomi sarebbe anche già stato certificato in Europa.

