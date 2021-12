Moto Edge X30 ufficiale: è il primo con Snapdragon 8 Gen1

Motorola ha svelato ufficialmente Moto Edge X30, prendendosi a tutti gli effetti il merito di aver presentato il primo flagship next-gen. A memoria erano anni che il produttore non poteva vantare questo traguardo, per quanto di importanza decisamente relativa. Da noi dovrebbe debuttare più avanti sotto forma di Moto Edge 30 Ultra, ma resta il fatto che parliamo del primo modello con Snapdragon 8 Gen 1. Un traguardo raggiunto ancor prima di Xiaomi 12, OnePlus 10, OPPO Find X4 e Realme GT 2 Pro, anche se è solo questione di settimane prima che tutti questi modelli facciano il loro ingresso sul mercato.

Moto Edge X30 ufficiale: tutte le novità del top di gamma Motorola

Disponibile nelle due colorazioni Qiontai Snow e Autumn Tung Shadow, Moto Edge X30 sfoggia uno schermo piatto P-OLED HDR10+ da 6,8″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 576 Hz. Per l'occasione, Motorola ha lanciato anche una versione premium, caratterizzata dall'utilizzo della fotocamera sotto allo schermo.

Come anticipato, il piatto forte risiede al suo interno, cioè il nuovo chipset a 4 nm prodotto da Qualcomm. Lo Snapdragon 8 Gen 1 contiene una CPU Kryo octa-core (1 x 3,0 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Adreno, assieme a tagli di memoria da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. Ad alimentare il tutto c'è una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 68W e non mancano gli speaker stereo.





Il comparto fotografico posteriore è contenuto in un modulo dalle forme ellittiche, con tre sensori da 50+50+2 MP f/1.88-2.2 con OIS e Quad PDAF comprensivi di grandangolare a 114° e per la profondità. Altro fregio lo troviamo sul davanti, cioè la selfie camera punch-hole con sensore da ben 60 MP (uguale per entrambe le versioni). Infine, il reparto connettività comprende supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2, mentre il software è Android 12 con interfaccia proprietaria MyUI 3.0.

Moto Edge X30 è disponibile in Cina in fase di preordine, al prezzo di 3.199 yuan (443€) per la 8/128 GB, 3.399 yuan (471€) per la 8/256 GB e 3.599 yuan (499€) per la 12/256 GB, con spedizioni dal 15 dicembre. Per la versione con fotocamera sotto allo schermo, invece, il prezzo sale a 3.999 yuan (554€) per la sola versione da 12/256 GB.

