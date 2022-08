OPPO Enco Buds 2 ufficiali: autonomia, potenza e funzionalità a meno di 30€

OPPO ha alzato il sipario su Enco Buds 2, i nuovi auricolari TWS che presentano un design rivisitato rispetto la generazione precedente ed offrono una serie di funzionalità interessanti per la fascia di prezzo in cui si inseriscono. Sveliamo tutti i dettagli in questo articolo!

OPPO Enco Buds 2 ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Le OPPO Enco Buds 2 presentano un design rivisitato e si distinguono dal modello precedente per la presenza dello stelo ed una custodia di ricarica di forma più rotonda. Il corpo resta compatto, leggero ed ergonomico, pensato per offrire il massimo comfort e una perfetta aderenza anche mentre si è in movimento. Gli auricolari sono poi certificati IPX4, per cui sono resistenti all'acqua.

Considerando il prezzo di vendita, questi auricolari offrono delle caratteristiche molto interessanti. Le OPPO Enco Buds 2 sono dotate di driver in titanio da 10 mm per bassi profondi e potenti e supportano la nuova tecnologia proprietaria Enco Live Stereo Sound Effect, grazie alla quale selezionare profili audio personalizzati e godere di una esperienza audio ancora più ottimizzata.

Manca la Cancellazione Attiva del Rumore, ma in compenso gli auricolari offrono una funzione di AI Deep Noise Cancellation per una voce chiara in fase di chiamata. Per quanto riguarda la batteria, le OPPO Enco Buds 2 offrono fino a 28 ore di autonomia, mentre la custodia di ricarica è dotata di un USB di tipo C, cosa piuttosto rara in questa fascia di prezzo. Infine, gli auricolari supportano il touch control e la presenza di un modulo Bluetooth 5.1 garantisce una connessione più stabile con il dispositivo e promette una bassa latenza.

OPPO Enco Buds 2 – prezzo e disponibilità

Le OPPO Enco Buds 2 sono state lanciate in Malesia, dove potranno essere acquistate nelle colorazioni Moonlight e Midnight a partire dal 26 agosto al prezzo di 129 MYR, ovvero 29€ al cambio. Gli auricolari dovrebbero in futuro arrivare anche in India, Singapore e Indonesia. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

