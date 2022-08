KUGOO G2 Pro: il monopattino elettrico per sfrecciare per la città ora in super offerta

Resistente, adatto a più tipi di strade e veloce. KUGOO G2 Pro è il monopattino elettrico con cui sperimentare una nuova libertà di movimento in città e sfrecciare (si fa per dire) comodi verso la vostra meta.

KUGOO G2 Pro è il monopattino elettrico per spostarsi in città a 50 km/h

KUGOO G2 Pro presenta un design pieghevole e robusto. La sua particolare struttura a forbice garantisce una maggiore resistenza, mentre la piattaforma da 8″ ricoperta con tappetino in gomma offre un comfort migliore alla guida.

Questo monopattino elettrico è dotato di un motore brushless da 800W che può raggiungere una velocità massima di 50 km/h, mentre la batteria da 15 Ah offre un'autonomia di 55 km. KUGOO G2 Pro presenta poi dei pneumatici da 10″ robusti e resistenti, ideali per diversi tipi di strada, grazie anche all'integrazione di un sistema ammortizzante molto efficiente che riduce notevolmente gli urti e le vibrazioni. Il tutto è accompagnato da un freno a doppio disco che assicura una frenata precisa e sicura.

Infine, il monopattino elettrico è dotato di un ampio display LCD con risoluzione HD che mostra informazioni di vario tipo, come la distanza percorsa, lo stato della batteria, la velocità e la modalità attiva.

Se desiderate spostarvi in città più velocemente e in comodità, KUGOO G2 Pro può adesso essere acquistato in offerta ad un prezzo scontato grazie al codice coupon dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il