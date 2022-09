Con Bezior M1 e Niubility B16 arrivi ovunque: mobilità green in super sconto!

Dopo le offerte dedicate all'estate, lo store GOGOBEST torna con un paio di proposte davvero niente male: le nuove occasioni per il ritorno a scuola e in ufficio rappresentano un ingresso di tutto rispetto nel mondo della mobilità green. Se state pensando ad un modo per spostarvi rapidamente, senza sforzo e con una spesa non eccessiva, allora date un'occhiata ai nuovi coupon dedicati a Bezior M1 e Niubility B16!

Bezior M1 e Niubility B16 tornano in sconto con Coupon e spedizione EU: imperdibili

Il modello Bezior M1 è una nostra conoscenza: si tratta di una bici elettrica da città tra le preferite dagli utenti grazie al suo rapporto qualità/prezzo. Parliamo di una e-bike dal look sportivo, dotata di un motore brushless da 250W in grado di raggiungere i 25 Km/h e di affrontare senza problemi pendenze fino ai 35°.

La batteria da 48V 12.5Ah garantisce intorno agli 80 Km di autonomia, più che sufficienti per spostarsi in città senza limitazioni. Il sistema di sospensione anteriore permette di viaggiare senza troppi fastidi mentre il cambio Shimano a 7 marce è un must have.

Il display LCD posizionato sul manubrio è compatto, ma in grado di mostrare in modo intuitivo tutti i parametri che interessano; inoltre si tratta di una soluzione IP54.

Per quanto riguarda il modello Niubility B16 si tratta di una bici elettrica pieghevole di dimensioni compatte, proposta ad un prezzo ghiotto (circa il 50% di sconto, tra offerta lampo e coupon). In questo caso si cambia leggermente tipologia di mezzo, ma le caratteristiche restano ottime.

Tra le principali caratteristiche troviamo un motore da 350W (fino a 25 Km/h di velocità), una batteria da 36V 10.4Ah, un'autonomia fino a 50 Km, pneumatici da 16×1.95″ e doppio sistema di frenata. Anche in questo caso abbiamo uno schermo LCD per visualizzare i dettagli, così come la sospensione anteriore (forcella ammortizzata).

Una volta piegata la bici misura solo 78 x 35 x 65 cm: si tratta di dimensioni ridotte, che la rendono perfetta da riporre in auto o da trasportare senza ingombri in ascensore.

Siete interessati a spostarvi in modo green, ma facendo affidamento su prodotti top dal prezzo conveniente? Allora di seguito trovate i link alle pagine dedicate a Bezior M1 e Niubility B16 su GOGOBEST, in entrambi i caso in sconto con Coupon e spedizione direttamente dall'Europa.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il