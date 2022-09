Huawei Watch GT 4 sarà più attento alla salute: nuovo metodo di respirazione in arrivo

Una delle certezze degli smartwatch di Huawei, da anni, è essere molto completi in termini di monitoraggio dei parametri vitali, rendendosi spesso dei punti di riferimento nell'allora sistema Android e oggi in HarmonyOS. E non è un caso, dunque, che già a partire dal prossimo Huawei Watch GT 4 potremmo trovare un nuovo metodo di respirazione e gestione dello stress.

Huawei punta ad una respirazione più mirata alla meditazione: il debutto con Watch GT 4?

Huawei watches may get new feature 🤔 pic.twitter.com/L4LLV3cjNx — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) September 14, 2022

A rivelare i piani di Huawei è il leaker finlandese Teme su Twitter, che ci mostra un'immagine in cui è visualizzato, tramite brevetto, un quadrante di uno smartwatch (di forma circolare) in cui si vede proprio un esercizio di respirazione in corso. Ma quali sono le differenze con quelli visti precedentemente? Cosa effettivamente può cambiare?

Se guardiamo bene, è possibile vedere al centro un'icona a forma di polmoni, che potrebbe essere puramente estetico o possibilmente più strutturato, magari evolvendo l'esercizio di respirazione. Sopra troviamo la durata dell'esercizio, mentre sotto troviamo quella che potrebbe essere la novità vera e propria. Infatti, il quadrante invita a sedersi e rilassarsi, poi a non parlare e infine a rimanere fermi. L'idea è che Huawei possa aver sviluppato una sorta di esercizio di meditazione mista alla respirazione, al fine di creare un contesto di tranquillità che riduca lo stress dell'utente.

Chiaramente, in termini di tempo, è più semplice che vedremo questa nuova feature sul più vicino Huawei Watch GT 4, ma non è ancora confermata questa indiscrezione. Non ci resta dunque che attendere l'avvento dello smartwatch in questione per scoprirlo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il