Mibro alza il tiro con il nuovo Watch T1: display AMOLED, chiamate Bluetooth ed SpO2!

Il brand Mibro si è fatto spazio nel mondo smart life prima come partner di Xiaomi – è un marchio attivo su YouPin – e poi come nome a sé stante. Il segreto? Dispositivi di buona qualità ed un prezzo abbordabile, spesso in sconto. Il nuovo arrivato Mibro Watch T1 alza il tiro e si presenta come una soluzione completa a tutto tondo: andiamo a scoprire quali sono le novità ed il prezzo dell'ultimo modello della compagnia!

Mibro Watch T1: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e caratteristiche

Rispetto ad altri dispositivi del brand (come nel caso del Watch A1), Mibro Watch T1 sembra volersi scrollare di dosso l'etichetta di smartwatch low budget. E infatti la prima novità si trova già nel display: a questo giro l'azienda ha optato per un pannello AMOLED da 1.6″ con risoluzione HD (360 x 320 pixel), con un vetro protettivo dai bordi leggermente curvi, per un'effetto premium.

A donare un tocco aggiuntivo di stile pensa poi la ghiera rotante; il corpo pesa 53 grammi, è realizzato in metallo (con un cinturino in silicone) ed offre la resistenza all'acqua fino a 2 ATM (non è fatto per il nuoto).

L'altra aggiunta rispetto ad altri cugini economici è il supporto alle chiamate Bluetooth: oltre alla connettività BT 5.0 abbiamo quindi anche un microfono ed uno speaker. Non mancano poi tante modalità sportive (una ventina), il monitoraggio dell'attività cardiaca H24 e dei valori SpO2 ed il controllo del sonno.

Mancano GPS ed NFC, due funzioni che sarebbero state gradite ma che avrebbero fatto lievitare il prezzo sicuramente.

Mibro Watch T1 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo indossabile del brand cinese ha debuttato su AliExpress ma non è ancora disponibile in vendita. Mibro Watch T1 sarà in offerta al prezzo di circa 59$ (resta da vedere quale sarà la cifra in euro) dal 26 al 30 settembre. Volete provare uno smartwatch diverso dal solito ma senza rinunciare alla qualità? Allora in basso trovate la pagina del prodotto!

