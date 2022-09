iQOO 11 Pro non resterà a guardare: il display al pari dei top

La serie iQOO 10 ci ha portato sul mercato due smartphone di grande caratura, ma pare che il sub-brand di vivo voglia continuare a fornire il meglio possibile in termini di hardware anche con i prossimi modelli. Come nel caso del prossimo iQOO 11 Pro, che dovrebbe avere una configurazione del display davvero invidiabile.

iQOO 11 Pro con il miglior display Samsung ed il debutto del PWM Dimming ad alte frequenze

A parlare del nuovo flagship di iQOO è, come spesso accade, Digital Chat Station, che in un nuovo leak ci parla proprio del pannello che si ritroverà integrato. Non è una vera e propria novità, ma ha aggiunto dettagli piuttosto succosi al tutto. Infatti, egli aveva già accennato a qualche dettaglio in merito al display del modello base della serie, che pare possa coincidere con quello del modello Pro, portando dunque entrambi ad avere una soluzione di grande livello.

E dunque, tornando a iQOO 11 Pro, quali sono le specifiche previste? Parliamo di una risoluzione 2K+ (o QHD+) AMOLED Samsung E6, quindi l'ultimo di cui non è stata ancora specificata la diagonale ma si parla di 6.8″, a cui si abbina un refresh rate a 120 Hz, già presente su 10 Pro, con la novità del PWM Dimming a 1440 Hz, che diventerà un po' lo standard della nuova tornata di flagship.

Insomma, ancora una volta sembra che vivo lasci a briglia sciolta un brand in ascesa come iQOO, che punta sempre di più ad una sorta di indipendenza creativa e che presto potrebbe avere una propria interfaccia Global, distaccandosi dall'unicità software come accade in Cina.

