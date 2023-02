HarmosyOS 3.1 sta arrivando: debutterà su Huawei P60

Il nuovo Huawei P60 potrebbe arrivare sul mercato nel mese di marzo, ma con sé porterà anche un nuovo aggiornamento di HarmonyOS, il sistema operativo realizzato dalla compagnia cinese per ovviare alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti della Cina. La versione 3.1, secondo alcune indiscrezioni, debutterà proprio con il nuovo smartphone di Huawei, mentre per la major release 4.0 ci sarà ancora da aspettare.

L'aggiornamento di HarmonyOS arriverà con il nuovo Huawei P60

Huawei ha lanciato ufficialmente la versione preview per sviluppatori del nuovo aggiornamento HarmonyOS 3.1. In questo modo i developer potranno testare il corretto funzionamento delle loro applicazioni, mentre i più curiosi potranno dare uno sguardo anticipato alle nuove funzioni.

Attualmente solo i possessori di Huawei P50 (ABR-AL00) e P50 Pro (JAD-AL00) possono installare la versione in anteprima, mentre per tutti gli altri ci sarà ancora da aspettare. L'aggiornamento, tuttavia, non introduce novità sostanziali ma si concentra principalmente sulla risoluzione dei problemi noti, sulla stabilità e sulla compatibilità con le app.

La versione finale di questo aggiornamento dovrebbe arrivare in concomitanza con il lancio del nuovo Huawei P60, la cui commercializzazione sembrerebbe essere prevista per il mese di marzo.

