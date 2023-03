Google annuncia l’arrivo dell’intelligenza artificiale in Gmail, Docs e Workspace

In queste ore Google ha annunciato l'arrivo di nuove funzioni generative legate all'intelligenza artificiale in vari prodotti della suite Workspace, incluse Google Docs, Gmail, Sheets e Slides. Grazie a queste nuove funzioni sarà possibile sfruttare l'IA per creare automaticamente testo ed immagini.

Testo e immagini generate automaticamente grazie all'intelligenza artificiale di Google

Proprio come avviene con ChatGPT e DALL-E di OpenAI, anche in Google Docs sarà possibile utilizzare la potenza generativa dell'intelligenza artificiale per creare da zero testi o immagini, oppure realizzare rapidamente riepiloghi e sommari. In Gmail, per esempio, si potranno utilizzare le nuove funzioni IA per creare bozze, rispondere ai messaggi oppure creare una lista delle priorità.

In Docs, invece, l'intelligenza artificiale agirà proprio come ChatGPT: sarà possibile chiedere un testo per un determinato argomento, come per esempio la stesura di un annuncio di lavoro ed ottenere automaticamente il testo generato dalla IA. In Slides, invece, sarà possibile creare nuove diapositive sottoforma di immagini oppure video automaticamente.

Nel giro di qualche mese, quindi, i prodotti web di Google saranno completamente alimentati dall'intelligenza artificiale made in Mountain View, con tantissime nuove funzioni che andranno ad arricchire e semplificare l'esperienza d'uso dei servizi di Big G.

