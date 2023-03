Recensione Proscenic P12: non puoi chiedere di più ad un aspirapolvere così economico

Anche se in maniera un po' più lenta rispetto a quanto abbiamo visto lo scorso anno, il mondo delle scope elettriche senza fili continua ad arricchirsi di nuovi protagonisti, in cui a farla da padrona ormai sono i modelli più economici. Ed è così non solo perché la crisi ha condizionato i prezzi di vendita, facendoli salire alle stelle come abbiamo visto accadere nel settore degli smartphone, ma perché i brand sono riusciti ad arricchire anche i modelli di fascia più bassa con funzionalità che, fino a qualche tempo fa, avremmo trovato solo nei modelli più costosi.

E se c'è un brand che riesce a tenere sempre molto alto il rapporto qualità / prezzo nei suoi aspirapolvere ciclonici senza fili è Proscenic, che nel Proscenic P12 ha integrato un'ottima spazzola anti grovigli con un LED verde ed un motore molto potente, ad un prezzo che supera di poco i 200 euro su Amazon.

Recensione Proscenic P12: scopa elettrica senza fili economica e di qualità

Unboxing

Realizzata in cartone e totalmente monocromatica, la confezione del Proscenic P12 è molto basilare, ma ricca di accessori di tutti i tipi soprattutto se confrontata a quella dei diretti concorrenti nella sua fascia di prezzo.

Al suo interno troviamo:

Aspirapolvere ciclonico

Batteria

Tubo in plastica

Spazzola motorizzata principale

Spazzola di ricambio

Bocchetta per fessure

Bocchetta con spazzola

Spazzolina per la pulizia con lama per capelli

Base di ricarica da parete

Caricabatteria presa europea

Manualistica

Design e materiali

Il design del Proscenic P12 è di quelli che “o si odiano o si amano”. Nonostante scompaiano un pochino le linee tagliate ed il corpo molto “spigoloso” a cui il brand ci ha abituati negli ultimi anni, la scelta estetica della scopa elettrica senza fili continua ad essere ben distante dalle forme rotondeggianti alle quali ci hanno abituato altri brand. Tutto il corpo è protetto da un ottimo policarbonato di colore grigio che, accompagnato da una serie di inserti grigio chiaro ed una zona totalmente trasparente posta in prossimità del motore, rendono l'aspirapolvere decisamente bello da vedere.

Continua ad essere presente la classica impugnatura a pistola, con un grilletto facilmente raggiungibile con il quale si potrà accendere o spegnere l'aspirapolvere: il funzionamento è di tipo “on/off” e, in soldoni, non sarà necessario premere sempre il grilletto per far funzionare il dispositivo.

Nella parte posteriore c'è un display LED che integra un tasto touch con il quale si potranno gestire le 3 diverse modalità di aspirazione. Sempre sullo schermo, poi, si potranno avere a disposizione tutta una serie di informazioni, come la carica residua, la modalità in uso e l'eventuale necessità di manutenzione.

Nulla di nuovo per quanto riguarda la capienza del serbatoio, che continua ad essere di 0,6 litri e si posiziona leggermente sopra la media di mercato anche se una cosa va sottolineato, perché il brand dice un'altra cosa: se andate a vedere nella pagina del prodotto su Amazon, il brand dichiara un contenitore dello sporco di ben 1.2L, il punto è che in questa misurazione non viene considerato l'ingombro del volume relativo al filtro HEPA a 5 stadi né tantomeno si accenna al fatto che, arrivato a metà della capienza, sarà necessario svuotarlo. Per questo è più corretto dire le cose come stanno: no, il serbatoio del Proscenic P12 non è da 1.2L, bensì è da 0.65L.

Ottima la spazzola anti groviglio potenziata, che dispone anche di un rullo sostitutivo ed integra dei LED molto luminosi di colore verde che servono per scovare i granelli di polvere più piccoli e che si può connettere ad un tubo telescopico a lunghezza variabile.

Ciò che mi ha proprio deluso però, è la base di ricarica a parete: a prescindere che non sono un fan di questo tipo di soluzione, preferisco molto più le basi a piantana, ma in quella del Proscenic P12 è sì possibile ospitare tutti gli altri accessori dell'aspirapolvere, ma in una modalità piuttosto scomoda e brutta da vedere.

Potenza d'aspirazione

Ad animare il Proscenic P12 ci pensa un motore brushless in grado di lavorare a 80.000 giri al minuto e garantire una potenza di aspirazione di 33.000 Pa, e ci vuole poco ad arrivare alla conclusione che stiamo parlando di un aspirapolvere ciclonico molto potente, il tutto con una rumorosità intorno ai 70 decibel al massimo della potenza e 55 decibel al minimo.

Grazie alla sua potenza d'aspirazione, il Proscenic P12 nei nostri test ha sempre garantito un'ottima pulizia su praticamente tutte le superfici: non capiterà praticamente mai di dover passare per due volte su una zona per aspirare lo sporco e, a dirla tutta, per le pulizie quotidiane non sarà neppure necessario aumentare la potenza di aspirazione tramite il tasto touch, perché appena si accende la scopa elettrica senza fili si parte con la seconda delle quattro modalità, ed è già più che sufficiente per le pulizie quotidiane.

E se la cava bene anche su materiali diversi, come i tappeti in vinile per la cucina con cui, a differenza di altri prodotti competitor, Proscenic P12 evita di creare quell'effetto tappo molto fastidioso.

Tutti gli accessori possono essere collegati direttamente al motore e fanno il loro dovere senza alcun problema, anche se va detto che si potrebbe sentire un po' la mancanza di una spazzola motorizzata più piccola che, purtroppo, non è presente in confezione.

L'unica spazzola motorizzata presente è quella di dimensioni standard con la quale, grazie al connubio tra le ottime setole rotanti e la grande potenza d'aspirazione, si otterranno degli ottimi risultati e non ci si dovrà preoccupare di eventuali peli o capelli residui: al suo interno sono state posizionate delle piccole lame proprio con questo scopo.

Grazie ad un peso del solo corpo di 1.95 KG e alla presenza di due grosse ruote gommate posizionate nella spazzola motorizzate, Proscenic P12 è tra gli aspirapolvere ciclonici più maneggevoli degli ultimi tempi, e lo è soprattutto per un particolare molto importante: il meccanismo di snodo della spazzola.

La struttura può ruotare da ferma di 180 gradi, il che rende possibile anche effettuare “curve” molto strette e raggiungere i punti della casa più fastidiosi, come quelli sotto le sedie, sotto i tavoli o sotto i mobili.

Autonomia della batteria

La batteria del Proscenic P12 è rimovibile e ha un'autonomia di 2600 mAh in grado di garantire un'autonomia tutto sommato nella media. Con la modalità di aspirazione massima si potrà utilizzare l'aspirapolvere per poco meno di 15 minuti, mentre con quella silenziosa si arriverà anche a 60 minuti.

La cosa buona è che si può ricaricare anche mentre non è collegata all'aspirapolvere così, qualora si avesse una batteria aggiuntiva, si potrebbe pulire casa e ricaricare l'altra contemporaneamente.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita del Proscenic P12 è di 239,00 euro su Amazon ma, tramite il box in basso e attivando il coupon direttamente nella pagina del prodotto, si potrà acquistare la scopa elettrica senza fili in sconto al prezzo di 209,00 euro. Una cifra ben posizionata per un prodotto che garantisce una buona potenza di aspirazione, una struttura solida ed un'ottima maneggevolezza.

Peccato per l'assenza di alcuni accessori importanti, come la spazzola motorizzata piccola, e per il dock di ricarica a parete che non è tra i più funzionali del mercato, ma per il prezzo a cui viene venduto il Proscenic P12 non delude le aspettative.





