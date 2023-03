Aggiornamento 18/03: compaiono in rete le prime immagini ufficiose di Huawei Mate X3, le trovate all'interno dell'articolo.

Huawei è stata tra le prime aziende a portare sul mercato gli smartphone pieghevoli in formato “tablet” e adesso si sta preparando al lancio del nuovo Mate X3. Il pieghevole di prossima generazione è ufficialmente in procinto di arricchire ancora una volta il segmento dei foldable, con un design rinnovato e una scheda tecnica fra le più complete che si possano trovare in questa categoria di prodotti.

Huawei Mate X3: tutto quello che sappiamo sul prossimo pieghevole

Design e display

Dopo quello outfold di Mate Xs 2, Huawei Mate X3 tornerà a offrire un design infold, perciò ci saranno a disposizione due display, uno esterno e uno interno pieghevole più compatto che in passato. Quello interno avrebbe infatti una dimensione di 7,85″, mentre quello esterno sarebbe da 6,45″ e potrebbe avere per la prima volta il sensore ID integrato. Sappiamo inoltre che verrà adottata la tecnologia LTPO, con pannelli in grado di variare dinamicamente il refresh rate fino a 120 Hz, e la protezione UTG (Ultra Thin Glass) di casa Samsung, per la prima volta su un pieghevole Huawei.

Esteticamente parlando, Huawei Mate X3 sposterà il comparto fotografico dall'alto a sinistra al centro della scocca, con un nuovo modulo circolare che ricorda molto quello di Xiaomi 10T Lite e POCO X3 NFC.

Specifiche tecniche

Allo stato attuale, l'ipotesi più quotata è che Huawei Mate X3 sia mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1 ma ovviamente solo in versione 4G a causa del ban USA; nonostante ciò, il pieghevole dovrebbe essere il primo a vantare il supporto alla comunicazione satellitare di seconda generazione, permettendo anche chiamate ed SMS bidirezionali.

Per la batteria, i rumor parlano di un comparto migliorato basato su un'unità da 5.060 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66W e una modalità Emergenza che garantirebbe 3 ore di utilizzo con soltanto l'1% di carica residua. Per la fotocamera, si parla di una configurazione tripla da 50+13+16 MP con sensori Sony IMX766, IMX688, IMX351, teleobiettivo periscopiale e tecnologia di apertura variabile.

Prezzo e data di uscita

Huawei Mate X3 ha una data ufficiale di presentazione ed è il 21 marzo, data in cui assisteremo anche al lancio della serie P60. Non ci sono ancora informazioni sul prezzo ma quasi sicuramente non sarà più basso di Mate X2, che ricordiamo venne lanciato in Cina al costo di 17.999 yuan, circa 2.450€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il