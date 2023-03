CUBOT P80: il nuovo budget phone stiloso è in dirittura d’arrivo

La scorsa settimana abbiamo fatto conoscenza con CUBOT P80, il prossimo budget phone del brand cinese. Si tratta ancora una volta di un dispositivo accessibile, ma che non rinuncia allo stile, all'eleganza e alle performance (grazie ad un buon comparto tecnico). Andiamo a dare un'occhia ad alcuni degli aspetti più importanti dell'ultimo arrivato, ormai vicinissimo all'uscita.

CUBOT P80 sta arrivando ed è pronto ad offrire tutto ciò di cui avete bisogno

Il team di CUBOT si è impegnato tanto per migliorare ogni aspetto del dispositivo: dallo stile, alla qualità della fotocamera, fino alle performance della batteria. CUBOT P80 punta ad offrire tutto ciò di cui l'utente ha bisogno, in un corpo elegante.

Il nuovo arrivato della casa cinese è equipaggiato con uno schermo da 6,583″ Full HD+ (2408 x 1080 pixel), una soluzione ampia perfetta per godere al meglio di qualsiasi contenuto multimediale (video, giochi, ma anche navigazione web e social).

Grazie ai 16 GB di RAM (8 GB effettivi più 8 GB di Virtual RAM) e allo storage da 256 GB, lo smartphone offre un'esperienza fluida ed è in grado di gestire qualsiasi tipo di app. Inoltre l'ampio spazio di archiviazione permette di salvare tantissime foto, video, file e applicazioni.

Il cuore di CUBOT P80 è un chipset octa-core con CPU fino a 2.0 GHz, una soluzione targata MediaTek. Non manca poi una fotocamera da 48 MP, perfetta per immortalare qualsiasi momento. La capiente batteria da 5.200 mAh permette di beneficiare di una buona autonomia e non mancano altre funzionalità importanti, tra cui l'NFC per i pagamenti.

Il nuovo CUBOT P80 sarà rilasciato il prossimo 17 aprile e debutterà in tre colorazioni differenti (tutte stilose). Per saperne di più, date un'occhiata anche alla pagina presente sul sito ufficiale. Vi segnaliamo poi anche i preordini su AliExpress mentre tramite questo link è possibile partecipare ad un'iniziativa promozionale.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

