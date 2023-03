CUBOT P80 ufficiale: è il nuovo budget phone bello ed elegante

Dopo un periodo di relativo silenzio, il brand cinese torna a far parlare di sé con uno smartphone nuovo di zecca. Ancora una volta si tratterà di dispositivo dal prezzo accessibile, caratterizzato da buone caratteristiche ed un look “ispirato” (che cambia completamente stile rispetto al precedessore). Ecco CUBOT P80, insieme a tutti i dettagli sulle specifiche tecniche ed il debutto sul mercato.

CUBOT P80: specifiche e design svelati

L'abbiamo anticipato anche in apertura e lo ribadiamo anche qui: CUBOT P80 cambia stile rispetto al precedente P50. Il nuovo arrivato adotta un look tutto nuovo, con una tripla fotocamera inserita in un modulo quadrato. Frontalmente trova spazio un ampio display da 6.583″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel) ed un notch a goccia: perfetto per Film, serie TV, video e giochi, così come la navigazione su internet.

A muovere il nuovo arrivato di CUBOT troviamo un chipset octa-core targato MediaTek: si tratta di una soluzione a 12 nm con una frequenza massima fino a 2.0 GHz (A73) e quattro core A53 a 2.0 GHz. Lato memorie abbiamo fino a 16 GB di RAM: 8 GB sono fisici ed è possibile sfruttare la Virtual RAM per ottenere fino ad 8 GB aggiuntivi.

Per lo spazio di archiviazione è presente uno storage da 256 GB, più che sufficiente per salvare musica, app, video e immagini. Il resto delle caratteristiche comprende una fotocamera con sensore da 48 MP ed un obiettivo macro, 5.200 mAh di batteria, un lettore d'impronte digitali laterale, Android 13 e l'NFC per i pagamenti.

Al momento il brand cinese si è limitato ad annunciare il debutto del nuovo CUBOT P80. Il lancio vero e proprio è fissato per il prossimo 17 aprile; nel frattempo, per saperne di più e partecipare alle iniziative promozionali prima del lancio, date un'occhiata alla pagina ufficiale.

Contenuto in collaborazione con CUBOT.

