Recensione Netac NV7000 1TB: l’SSD al prezzo GIUSTO, compatibile con PS5!

Fino a poco tempo fa Netac era un'azienda di memorie che lavorava per conto di altri, senza mai esporsi direttamente con un proprio marchio: nel corso degli anni, con il crescere dell'esperienza, l'azienda ha voluto espandere i suoi orizzonti e lanciare non solo sul mercato cinese, ma anche su quello Europeo, i suoi prodotti.

Lo abbiamo visto in passato con le memorie RAM che abbiamo provato in più occasioni, e lo vedremo oggi con un prodotto differente: è il caso di parlare di un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, disponibile in più tagli di memoria, che oggi proveremo a bordo di un computer desktop, ma è ideale ed ottimizzato anche per essere utilizzato su console, come proprio la PS5.

Recensione Netac NV7000 1TB

Design e costruzione

A livello estetico e costruttivo l'SSD Netac NV7000 si presenta identico a tanti altri competitor presenti attualmente sul mercato: a differenza di altri modelli “economici” lui presenta un dissipatore in alluminio che permette all'utilizzatore di metterlo magiormente sotto stress senza superare mai i circa 50 gradi, a prescindere dal carico di lavoro. Le dimensioni sono davvero contenute, e nell'ultimo periodo questo è uno degli SSD più piccoli capitati tra le mani.

L'attacco di fissaggio sulla scheda madre è il classico NVMe, e per fissarlo bisognerà semplicemente utilizzare una delle due viti presenti in confezione; le schede madri in circolazione, tra cui anche la mia, hanno 4 fori a distanze differenti per permetterci di collegare SSD di dimensioni diverse, in quel caso basta regolare l'inserto filettato e posizionare poi l'SSD con una semplice vite.

Piattaforma di test e benchmark

Come al solito, per completezza, vi racconto la mia piattaforma di test: non è all'ultimo grido, ma forse in alcune circostanze è anche meglio servirsi di macchine non super aggiornate. Ad ogni modo il computer in oggetto è dotato di una scheda Madre Z390-A PRO di MSI insieme ad un processore Intel Core i7 9700K Coffee Lake, interamente stock e senza modifiche di alcun tipo; le RAM che utilizzo sono le Netac Shadow RGB già recensite in passato.

Ho installato il nuovo SSD Netac NV7000 come memoria secondaria, dunque senza installarci sopra effettivamente applicazioni o sistema operativo, ma solo come memoria di storage e backup. L'SSD di Netac ovviamente utilizza lo standard PCIe 4.0 x4 o NVMe 1.4 e possiede un controller IG5236 E18, al pari di SSD nettamente più costosi di altri brand.

A seguire trovate tutti i risultati dei benchmark effettuati, ma va fatta una premessa: nel mio caso l'ho provato su un computer non compatibile con la massima velocità in quanto non supporta lo standard NVMe 1.4 ma solo 1.2. All'atto pratico le differenze tagliano di circa il 50% la resa dell'SSD che, ad ogni modo, si colloca nettamente al di sopra l'SSD da 2.5″ che attualmente uso sulla stessa macchina.

Va detto, però, che le velocità realistiche sono superiori del 50% se il vostro computer riesce a soddisfare tutti i requisiti: i valori medi di lettura e scrittura, in quel caso, si aggirano intorno ai 7300 MB/s in lettura e circa 5600 MB/s in scrittura, quasi paranormali se comparati a quelli che si ottengono con un HDD meccanico vecchio stile a 7200 RPM (come quello nello screenshot in basso a destra) che a stento supera i 200MB/s in lettura e scrittura.

Confronto benchmark Netac NV7000 vs HDD 7200 rpm

Prezzo e Considerazioni

A conti fatti, ma soprattutto a benchmark effettuati, viene quasi in automatico chiedersi se valga la pena acquistare questo NV7000 di Netac piuttosto che un prodotto X competitor ad un prezzo superiore: interpretando i risultati, che potrebbero effettivamente non comunicare moltissimo ad un utente inesperto che invece potrebbe leggere questa recensione con il solo scopo di capire “se è un prodotto valido oppure no, realmente”, posso affermare con tranquillità che Netac NV7000 ottiene risultati di alto profilo e paragonabili a prodotti più costosi di circa un 30/40%.

Logicamente le performance, se utilizzato con PlayStation 5, saranno per forza di cose inferiori a quelle ottenute sul PC (per via delle limitazioni hardware della console di Sony, ma saranno comunque sufficienti a garantire prestazioni altissime alla console.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Netac SSD M.2 2280 NVMe NV7000 2TB compatibile PS5 546,90 €

154,58 € disponibile Compra Ora Amazon.it Caratteristiche Marca ‎Netac Produttore ‎Netac Serie ‎NV7000 Dimensioni prodotto ‎8 x 1.13 x 2.35 cm; 8 grammi Numero modello articolo ‎NT01NV7000-2T0-E4X Fattore di forma ‎M.2 2280 Descrizione Hard-Disk ‎Unità a stato solido Peso articolo ‎8 g Clicca qui per verificare la compatibilità di questo prodotto con il tuo modello

Netac NV7000 PCIe 4 x 4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD 2TB, R/W up to 7200/6800MB/s, con dissipatore di calore

Prodotto realizzato con materiali di alta qualità

Scopri la nostra gamma...

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il