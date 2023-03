Google Play Games su PC arriva in Europa con nuovi giochi

In occasione del Google for Games Summit tenutosi in questi giorni, la compagnia di Mountain View ha ufficializzato l'arrivo del servizio Play Games su PC anche in Europa. L'approdo nel vecchio continente è atteso per i prossimi mesi, in contemporanea al lancio del servizio in Giappone.

I giochi Android anche su PC: Google Play Games arriva in Europa

Google Play Games è un innovativo servizio che permette di sfruttare i giochi mobile di Android anche su PC, sfruttando gli schermi più grandi che caratterizzano i computer fissi e i laptop. In questo modo pubblico maggiore può usufruire dei titoli sviluppati appositamente per smartphone.

La fase iniziale di beta testing di Google Play Games ha coinvolto solo il continente americano, con gli utenti di Stati Uniti e Canada che hanno potuto sfruttare i primi giochi mobile compatibili con il servizio. Nei prossimi mesi, la beta sarà estesa anche all'Europa e al Giappone, tuttavia non si conoscono ancora i paesi specifici in cui sarà attivo il servizio.

In occasione del lancio europeo, diversi nuovi giochi approderanno su Google Play Games arricchendo il catalogo che vanta già diversi titoli tra i più popolari su Android. Tra i nuovi giochi in arrivo troviamo Angry Birds 2, Disney Mirrorverse, Garena Free Fire, Ludo King, MapleStory M e Uma Musume.

