Xiaomi 13 Pro vs S23 Ultra: DxOMark dice chi è il migliore nella batteria

Quest'anno come forse non mai, Samsung Galaxy S23 Ultra si scontra con Xiaomi 13 Pro per conquistare lo scettro di miglior top di gamma, anche sotto il profilo della batteria. A darci maggiori dettagli sulla questione ci pensa DxOMark, che dopo averci detto la sua sulla fotocamera dei due top di gamma (S23 Ultra e 13 Pro) torna a parlarne in quanto ad autonomia e ricarica.

Samsung Galaxy S23 Ultra è il re della batteria nella fascia top per DxOMark, ecco i risultati di Xiaomi 13 e 13 Pro

Partiamo da Samsung Galaxy S23 Ultra, che contiene una 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida 45W, per alimentare una configurazione basata su schermo 6,8″ Quad HD+ a 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e memorie da 8/256 GB (in questo caso). Se una volta i top di gamma Samsung erano tutto fuorché campioni di autonomia, nei test di DxOMark S23 Ultra ha raggiunto 142 punti, il punteggio più alto finora raggiunto nella fascia alta.

Secondo il team parigino, lo smartphone può arrivare fino a 67 ore di durata con utilizzo moderato, comportandosi molto bene nella riproduzione di video e in chiamata, ma non facendo altrettanto ascoltando musica e usando la fotocamera; inoltre, si fa presente che dopo il 5% il livello della batteria si abbassa troppo velocemente. Per quanto riguarda la ricarica, in 37 minuti arriva all'80% mentre per arrivare al 100% ci vogliono circa 80 minuti; non va altrettanto bene con quella wireless, che impiega oltre 2 ore per caricare completamente lo smartphone.

Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro

Passando alla controparte di Xiaomi, la batteria da 4.500 mAh del modello base Xiaomi 13 alimenta uno schermo da 6,36″ FHD+ con Snapdragon 8 Gen 2 e memorie da 8/128 GB, ottenendo 128 punti e piazzandosi al 3° nella fascia alta. Ovviamente la ricarica da 67W fa sì che il 100% venga raggiunto in 46 minuti, e anche quella wireless 50W ci mette solo 56 minuti; ma anche a fronte di uno schermo più compatto e meno energivoro non supera le circa 54 ore di autonomia.

Si comporta peggio Xiaomi 13 Pro, dove la 4.820 mAh che alimenta un 6,73″ QHD+ si ferma a 126 punti in 6° posizione. La ricarica è più potente, e a 120W ci mette soltanto 31 minuti per raggiungere il 100% di carica (ma quasi 2 ore in modalità wireless). Pur avendo ricariche molto efficienti, DxOMark lamenta consumi troppo alti in standby (circa 4% a notte) e quando si ascolta la musica, per un totale di 60 ore. Ecco come si aggiorna la classifica generale:

152 – Honor Magic 5 Lite

147 – Honor X7a

146 – OPPO Reno 6 5G

144 – Realme GT Neo 2

143 – Honor x9a

142 – Samsung Galaxy S23 Ultra

141 – OPPO Reno 8 5G

140 – ASUS ROG Phone 6

139 – OPPO Reno 8 Lite

138 – OPPO A77 5G, Sony Xperia 10 IV

