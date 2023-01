Gli ultimi mesi del 2022 sono stati decisamente intensi per la costola di Xiaomi: tra smartphone top, mid-range, indossabili e quant'altro, abbiamo avuto una vera e propria carrellata di prodotti. E ora apriamo l'anno in grande con un dispositivo che di certo conquisterà tanti Mi Fan: andiamo a scoprire dove comprare Redmi Note 12 Pro Speed Edition, dispositivo di fascia media con ottime specifiche ed un cuore Qualcomm.

Redmi Note 12 Pro Speed Edition: dove comprare la nuova versione del mid-range

Dal punto di vista del design, Redmi Note 12 Pro Speed Edition segue il resto della gamma: abbiamo uno schermo OLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz con punch hole, una fotocamera rettangolare ed un look giovanile. A differenza degli altri modelli a questo giro abbiamo un chipset Snapdragon 778G: anziché puntare su MediaTek, la versione Speed fa affidamento su una soluzione Qualcomm, con un sistema di raffreddamento a 12 strati.

La tripla fotocamera è composta da un modulo principale Samsung HM2 da 108 MP, con grandangolo e macro. Infine abbiamo una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W, mentre lato software trova spazio Android 13 sotto forma di MIUI 14.

Volete saperne di più su questa versione speciale del medio gamma di Redmi? Allora eccovi il nostro approfondimento; se invece siete interessati provare il nuovo arrivato, ecco dove comprare Redmi Note 12 Pro Speed Edition!

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di terminali CHINA, con ROM asiatica (solo in lingua cinese ed inglese); il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B19 5G: n1/n3/n5/n8/n28A (Tx: 703-733MHz, Rx:758-788MHz)/n38/n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo mid-range Redmi.

