Il nuovo scaldamani Xiaomi Jordan & Judy è delizioso (e va in microonde)

Da Xiaomi YouPin arriva un nuovo, dolcissimo accessorio targato Jordan & Judy: si tratta di uno scaldamani che può essere riscaldato anche in microonde, una soluzione pratica ed economica per sfuggire al gelo dell'inverno. Un regalo davvero delizioso, anche se il Natale è già passato!

Il nuovo scaldamani Xiaomi Jordan & Judy arriva su AliExpress, subito in offerta lampo

Proprio come la precedente versione, anche il nuovo scaldamani Jordan & Judy, brand di Xiaomi YouPin che conosciamo bene, è realizzato in silicone e può essere inserito direttamente in microonde. Basta riempirlo d'acqua e procedere ad una potenza di massimo 1500W, per 3 minuti. In questo modo la vostra mini borda d'acqua calda sarà pronta in un attimo; inoltre ogni prodotto arriva con una pratica copertura ricamata, per donare un tocco di stile (e aumentare il calore).

La nuova versione dello scaldamani Jordan & Judy arriva da Xiaomi YouPin ed è disponibile per noi grazie ad AliExpress, in offerta lampo a soli 11€. Si tratta di un accessorio carinissimo sia per sé stessi che per un dolce regalo: imperdibile!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nessuna occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il