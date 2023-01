Con questo mattarello Xiaomi Mijia potete sfornare dei bellissimi biscotti perfetti per l’inverno!

Certo, il Natale è appena passato, ma chi lo ha detto che dei buoni biscotti possano essere sfornati solo in questo periodo dell'anno? Pensate a quanto sarebbe bello inzuppare qualche buon biscottino alla cannella, al limone o allo zenzero in una tazza di tè caldo in un freddo pomeriggio invernale, mentre si sta leggendo un libro, si sta guardando un film, si sta lavorando o studiando. E come rendere i nostri biscotti ancora più belli se non con il mattarello Xiaomi Mijia con dei bellissimi motivi ed arazzi stampanti lungo tutto il corpo?

Ecco il mattarello per biscotti Xiaomi Mijia con motivi natalizi e invernali

Fiocchi di neve, abeti, stelline, cervi: il mattarello Xiaomi Mijia è realizzato in legno, presenta un diametro di 5 cm, è lungo 39 cm e basta stenderlo sull'impasto per ottenere dei biscotti dal motivo natalizio e invernale. In questo modo, potete offrire e gustare dei buonissimi biscotti che oltre ad essere squisiti saranno anche molto belli alla vista!

Se siete interessati, il mattarello per biscotti Xiaomi Mijia può essere acquistato in offerta al prezzo molto conveniente di meno 10€. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

