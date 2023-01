Lasciate un messaggio d’amore su questa lampada Xiaomi Mijia, in offerta a 5

Siete alla ricerca di un'idea regalo o di un gadget per sorprendere la vostra dolce metà? Xiaomi ha la soluzione perfetta: una lampada sulla quale potete anche scrivere, per lasciare un messaggio o semplicemente per annotare qualcosa da fare! Ecco tutti i dettagli su questa nuova lampada Xiaomi Mijia.

Su questa lampada Xiaomi Mijia potete scrivere e annotare tutto quello che volete, anche dediche d'amore!

La lampada da tavolo Xiaomi Mijia può essere una bellissima idea regalo per gli altri, ma anche un gadget molto utile ed originale da avere in casa. Questa lampada, infatti, oltre ad illuminare la nostra stanza con una accogliente luce dorata, funge anche da bacheca per appuntare messaggi e reminder. Pensate a svegliarvi al mattino, andare in cucina per prepararvi un caffè e trovare la moka già pronta con tanto di messaggio: “ho pensato a te!“ scritto sulla lampada dalla vostra dolce metà. Dolcissimo.

La lampada Xiaomi Mijia è disponibile in tre diversi modelli (semplice, calendario e a forma di cuore) e viene fornita con un pennarello dall'inchiostro trasparente e fluorescente, leggibile quando si accende la lampada. Il testo può poi essere facilmente cancellato grazie alla gomma integrata nel tappo della penna.

Se siete interessati, potete acquistare la lampada Xiaomi Mijia a poco più di 5€ grazie all'offerta dedicata. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il