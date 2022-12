I nuovi top di Xiaomi non sono i soli dispositivi del brand equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 2. Appena prima delle fine dell'anno anche Redmi è pronta a dire la sua con una serie di terminali che punta in alto. Ma bando alle ciance, ecco dove comprare Redmi K60, K60 Pro e K60E, ovviamente con un occhio al risparmio!

Redmi K60, K60 Pro e K60E: dove comprare i nuovi top di gamma della costola di Xiaomi

K60 & K60 Pro

Non solo Redmi Watch 3 e le nuove cuffie TWS Buds 4 Lite: la costola di Xiaomi ha lanciato la sua ultima serie di punta, con un trittico di smartphone che punta sulla forza bruta (tanto da aver mandato in pensione la gamma da gaming del brand). Redmi K60, K60 Pro e K60E adottano uno schermo OLED da 6.67″ 2K a 120 Hz, batterie capienti con ricarica rapida fino a 120W, Android 13 e tre chipset differenti. Il modello standard adotta lo Snapdragon 8+ Gen 1, il “piccolo” della famiglia è mosso dal Dimensity 8200 mentre il fratello maggiore vanta l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2.

K60E

Volete saperne di più sulla nuova serie di punta di Redmi? Allora eccovi il nostro approfondimento; se invece siete interessati a mettere le mani sul trittico di flagship, ecco dove comprare Redmi K60, K60 Pro e K60E!

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di terminali CHINA, con ROM asiatica (solo in lingua cinese ed inglese); il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G: FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai nuovi top di gamma Redmi.

