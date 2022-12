Recensione Tronsmart Space S1: cuffie open ear per sportivi a basso costo

Fare sport accompagnati dalla propria musica preferita è forse una delle parti preferite dagli appassionati di fitness, ma spesso le cuffie tradizionali non sono adatte a certe attività a causa di presa poco salda all'interno dell'orecchio. Le Tronsmart Space S1 con il loro design ad archetto che avvolge la testa e la tecnologia di ascolto open ear provano a risolvere il problema: scopriamo insieme le peculiarità di queste cuffie nella nostra recensione!

Recensione Tronsmart Space S1

Design e materiali

Le Tronsmart Space S1 sono delle cuffie Bluetooth 5.3 ad archetto progettate per rimanere ancorate all'orecchio anche in situazioni più movimentate, quali possono essere la corsa all'aperto oppure gli allenamenti più intensivi in palestra.

L'archetto è realizzato in plastica gommata flessibile, per adattarsi facilmente alla forma della testa. Una volta indossate, tuttavia, la parte posteriore dell'archetto tenderà sempre a sporgere un po' verso l'esterno, creando un po' di fastidio. Questo, tuttavia, non influirà in alcun modo sulla tenuta salda delle cuffie, che rimarranno al loro posto senza problemi.

La parte terminale degli auricolari, invece, forma un arco in plastica dura che avvolge l'orecchio, mentre i gommini che poggiano effettivamente sull'orecchio sono realizzata in plastica morbida. Su entrambi gli auricolari troviamo il logo del brand, mentre su quello destro sono presenti i controlli e l'ingresso USB-C per la ricarica coperto da un piccolo tappo in gomma agganciato alla base.

Gli auricolari sono certificati IPX5, quindi resistenti al sudore. Possono essere puliti facilmente con un panno umido, per rimuovere eventuali residui senza creare danni. Il peso delle cuffie è complessivamente di soli 31 grammi.

Qualità del suono e chiamate

Le Tronsmart Space S1 utilizzato la tecnologia open ear con driver da 16 millimetri, ovvero una trasmissione del suono all'esterno dell'orecchio e non direttamente nel canale uditivo. Questo comporta una perdita sostanziale dei dettagli sonori, causando un'assenza importante per quanto riguarda i bassi. Vale la pena sottolineare, però, che in movimento il suono è perfettamente distinguibile e la musica viene riprodotta correttamente ed in modo molto chiaro.

I comandi, purtroppo, non sono istantanei. Durante le nostre prove infatti abbiamo notato qualche incertezza del controllo del volume: qualche input mancato ed un sostanziale ritardo di qualche millisecondo nell'abbassare ed alzare il volume. Sono presenti unicamente due pulsanti, di cui il più importante è quello dell'accensione a cui sono assegnate molte delle gesture di controllo.

Con un pressione da 2 secondi si accende il dispositivo, mentre tenendo premuto per 5 secondi si spegne. Una singola pressione abbassa il volume, mentre una doppia pressione mette in un pausa oppure riprendere la riproduzione.

Le cuffie sono dotate anche di microfono integrato, che permettono di sfruttare le Tronsmart Space S1 per le telefonate. Durante le nostre prove, la voce è risultata chiara e ben distinguibile, e il nostro interlocutore non ha riscontrato particolari criticità nell'ascolto della nostra telefonata.

Autonomia della batteria

Queste cuffie sono dotate di una batteria da 250 mAh, che garantisce fino a 15 ore di riproduzione continua con un volume di poco superiore al 50%. L'assenza della ricarica rapida, però, allunga i tempi di ripristino al 100% della batteria: per una carica completa, infatti, sono richieste quasi 2 ore.

Bisognerà quindi ricordarsi di caricare le cuffie dopo ogni sessione di allenamento, per evitare di rimanere senza musica il giorno seguente.

Recensione Tronsmart Space S1 – Prezzo e conclusioni finali

La qualità del suono non sarà eccelse, ma le Tronsmart Space S1 adempiono bene al loro dovere: rimanere salde in posizione anche quando svolgiamo attività più movimentate come la corsa all'aperto o gli esercizi in palestra.

Le cuffie potrebbero offrire sicuramente più comodità, ma per il prezzo a cui vengono offerte c'è poco di cui lamentarsi: di listino, infatti, le Tronsmart Space S1 costano 23.60€ ma, grazie al codice sconto che trovate qui sotto, voi potrete portarle a casa a soli 13.40€ con spedizione gratuita dalla Cina.

