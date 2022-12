POCO X5 5G sempre più vicino: è l’ennesimo rebrand?

Siamo sempre più vicini al lancio di POCO X5 5G. A prova di ciò, le numerose certificazioni che lo smartphone ha ottenuto in queste ultime settimane, alle quali si aggiunge quella fresca fresca rilasciata dall'autorità NBTC tailandese.

POCO X5 5G ottiene una nuova certificazione e lascia trapelare un dettaglio importante

POCO X5 5G ha di recente ottenuto la certificazione NBTC, la quale non rivela alcun dettaglio in particolare sulle specifiche tecniche dello smartphone ma il suo numero di modello sembra suggerire che possa trattarsi di un rebrand.

Nel database di questo ente, lo smartphone è apparso con numero di modello 22111317PG e ciò sembra suggerire che possa trattarsi di un rebrand – o comunque di una versione leggermente migliorata e ottimizzata – di Redmi Note 12 5G disponibile per il mercato cinese. Sappiamo che la nuova serie di smartphone POCO dovrebbe includere anche una variante Pro, e secondo le indiscrezioni in questo caso avremo a che fare con una versione rinominata o ottimizzata di Redmi Note 12 Pro Speed Edition lanciata proprio di recente.

Nonostante le numerose certificazioni e i leak delle ultime settimane, non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale di POCO X5 5G. Si dice, tuttavia, che il debutto possa avvenire entro il mese di febbraio al massimo, quindi non dovremmo attendere ancora molto per scoprire cosa ha in serbo POCO.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di POCO X5 5G, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

