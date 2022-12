La nuova sedia da gaming Douxlife Max su Banggood: prezzo scontato ma solo per pochi

Douxlife lancia la nuova sedia da gaming Max, con schienale reclinabile, supporto lombare e cuscino per la testa. Grazie all'offerta lancio è possibile risparmiare davvero tanto su Banggood, ma solo per un certo numero di prodotti venduti.

Douxlife Max: sedia da gaming reclinabile con supporto lombare

La sedia da gaming Douxlife Max è realizzata in PU di qualità superiore, con la seduta creata con uno strato di cotone di 10 centimetri ad alta densità per una maggiore comodità. La sedia può essere reclinata fino a 160° e supporta un peso fino a 200 KG. Disponibile unicamente nell'elegante colorazione nero e oro.

Douxlife Max è dotata anche di cuscino lombare e poggiatesta, per massimizzare il comfort durante le lunghe sessioni di gioco. I poggiabraccio regolabili, inoltre, permettono di avere una grande libertà di movimento, senza sacrificare le funzionalità della sedia.

La sedia da gaming Douxlife Max è disponibile su Banggood al prezzo di 208.28€, ma soltanto per i primi 50 pezzi venduti. Il prezzo, successivamente, salirà a 227.22€ per 100 pezzi venduti, e 246.15€ per 200 pezzi venduti. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

