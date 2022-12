NIO batte Tesla: ecco le colonnine ultra-rapide a 500kW

Nel panorama dei produttori cinesi di auto elettriche abbiamo nomi come BYD e Xpeng, ma è NIO quello che probabilmente farà parlare maggiormente di sé negli anni a venire. Sin dalla sua nascita, ha dimostrato di saper tenere testa alle realtà più consolidate dando sfoggio di un estro tecnologico non indifferente. Basti pensare all'incredibile tecnica del Battery Swap con cui montare una batteria totalmente carica in un'auto EV in pochi minuti, eliminando la preoccupazione di dover passare ore alla colonnina di ricarica.

Le colonnine a 500kW sono la grande novità dell'evento NIO Day 2022

Non solo Battery Swap, perché alla conferenza annuale NIO Day 2022 tenutasi in Cina negli scorsi giorni è stata annunciata ufficialmente la nuova tecnologia per le colonnine con ricarica rapida a 500 kW. Per avere un metro di paragone, i Tesla Supercharger arrivano a una potenza massima di 250 kW, mentre le più potenti colonnine Free to X e IONITY si fermano a 350 kW, con picchi di 350 kW con quelle di Terra 360.

Quello di NIO è un balzo in avanti notevole, con le prime colonnine sorgeranno in Cina entro marzo 2023 e saranno dotate di uno schermo da 15,6″ e raffreddamento a liquido per ridurre di molto il peso del cavo e agevolare la ricarica a una mano. Tuttavia, bisognerà attendere la prossima generazione di veicoli NIO per poter beneficiare di una potenza tale. La flotta odierna si ferma a 90 kW, mentre per i veicoli futuri punta alla prossima piattaforma a 800V, che permetterà di caricare dal 10% all'80% in soli 10 minuti grazie a una potenza massima di 660A. Inoltre, la dirigenza NIO ha affermato che questa tecnologia sarà aperta a tutte le compagnie, come dimostra il fatto che l'80,5% dell'energia della rete NIO (composta da oltre 1.200 colonnine) venga fornita a oltre 110 marche di automobili.

Questo non significa che le aziende rivali stiano a guardare, a partire da Tesla che ha promesso una futura ricarica a 900 kW, pensata principalmente per i suoi camion elettrici Tesla Semi. Ma anche la succitata Xpeng, che mesi fa ha presentato S4 SuperCharger, le colonnine in grado di arrivare a 480 kW con cui caricare Xpeng G9 in soli 15 minuti. Nel frattempo, NIO pensa anche a una sua incursione nel mondo telefonico, dato che in cantiere c'è anche il suo primo smartphone.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il