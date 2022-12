Wiko 5G è ufficiale: partnership con Huawei per HarmonyOS

Wiko, azienda francese produttrice di smartphone, torna sul mercato in collaborazione con Huawei. Wiko 5G, infatti, è il primo telefono della compagnia ad essere equipaggiato con HarmonyOS, oltre ad aver un design particolarmente ispirato al un celebre smartphone di Huawei: il Nova 9 SE.

Wiko 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Wiko 5G è dotato di un display IPS LCD da 6,78″ con risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 270 Hz e 378 PPI di densità dei pixel. Il rapporto screen-to-body è del 94.85% con bordi abbastanza sottili, in colorazione Black e Silver.

Questo smartphone è alimentato dal chipset Snapdragon 695 5G con CPU octa-core e GPU Adreno 619. Wiko 5G, inoltre, è equipaggiato con 8 GB di RAM LPDDR4X, mentre è disponibile in due tagli di memoria UFS 2.2 da 128 e 256 GB.

La batteria che alimenta il dispositivo ha una capienza di 4000 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 66W tramite USB-C. La compagnia dichiara che è possibile caricare lo smartphone dallo 0% al 60% in soli 15 minuti, raggiungendo il 100% in 35 minuti.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Wiko 5G sfrutta una fotocamera primaria Samsung HM2 da 108 MP, affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, 2 MP macro e 2 MP di profondità di campo.

Il sistema operativo installato sullo smartphone è HarmonyOS, frutto della già citata collaborazione con Huawei.

Wiko 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 164.64 x 75.55 x 7-94 mm per 191 grammi di peso

Display IPS LCD da 6,78″ Full HD+ (2388 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 270 Hz, 378 PPI

da (2388 x 1080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 270 Hz, 378 PPI lettore d'impronte digitali + Face Unlock

SoC Qualcomm Snapdragon 695

CPU octa-core (2 x 2.2 GHz A78 + 6 x 1.8 GHz A55)

GPU Adreno 619

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 66W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual-Band, Bluetooth 5.1, GPS, Type-C

fotocamera Samsung HM2 da 108+8+2+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolare a 120° e macro

da f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolare a 120° e macro selfie camera da 16 MP f/2.2

f/2.2 speaker stereo

sistema operativo HarmonyOS

Wiko 5G – Prezzi e disponibilità

Wiko 5G sarà disponibile in Cina dal 30 dicembre 2022, al prezzo di circa 270€ (1999 yuan) per la configurazione da 8/128 GB e circa 300€ (2199 yuan) per il taglio superiore da 8/256 GB. Al momento non è chiaro se l'azienda francese abbia intenzione di portare questo nuovo smartphone anche sui mercati internazionali.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il