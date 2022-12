OPPO Reno 10 Pro+: le immagini sembrano confermare una caratteristica molto attesa

Si torna a parlare di OPPO Reno 10 Pro+ e più nello specifico del suo design. L'ormai super noto e affidabile blogger cinese Digital Chat Station ha condiviso delle immagini che anticipano il presunto design del dispositivo e che sembrano confermare la presenza di una caratteristica molto attesa!

OPPO Reno 10 Pro+ e il presunto ritorno del teleobiettivo con zoom a periscopio

Digital Chat Station ha di recente condiviso sul Web uno schema del possibile design del prossimo smartphone OPPO.

Per quello che possiamo osservare, OPPO Reno 10 Pro+ sembra essere dotato di un ampio schermo con punch-hole per la fotocamera interna e cornici molto sottili su tutti i lati. L'elemento caratterizzante, tuttavia, sembra essere proprio il modulo fotocamera a forma di pillola suddiviso in due metà: nella parte inferiore, sembra esserci un sensore zoom a periscopio squadrato, accompagnato dalla dicitura “Powered by MariSilicon X“.

Il ritorno del teleobiettivo con zoom a periscopio è una delle novità più discusse di OPPO Reno 10 Pro+ e del quale si parla già da un bel po' di tempo. Le immagini sembrano dunque confermare il ritorno di questa caratteristica.

Nella parte superiore dell'isola fotografica, invece, dovremmo trovare altri due sensori e il flash LED: dovrebbero essere un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP.

Passando alle caratteristiche di OPPO Reno 10 Pro+, secondo le indiscrezioni dovremmo trovare un pannello OLED con risoluzione di 1,5 K, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e lettore di impronte digitali sotto il display. Si dice, poi, che lo smartphone possa essere alimentato da un chipset di fascia alta a 4 nm di TSMC.

Non si hanno ancora informazioni sulla data di lancio di OPPO Reno 10 Pro+, ma si ipotizza un debutto entro la prima metà del prossimo anno.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il