NIO sfida Xiaomi: dopo le auto EV, il suo primo smartphone

Se siete appassionati di tecnologia cinese e di smartphone, allora conoscerete di certo il percorso di Xiaomi. La compagnia di Lei Jun è partita dal nulla, guadagnandosi il favore degli utenti prima in patria e poi all'esterno, arrivando fino alle nostre latitudini. Dopo poco più di 10 anni stiamo parlando di uno dei brand più famosi al mondo ed è stato in grado di creare un ecosistema completo. Il prossimo passo? Un'auto elettrica targata Xiaomi! E mentre la compagnia procede verso il futuro, NIO si prepara a lanciare il suo smartphone e fa sul serio!

NIO: la Xiaomi delle auto EV prepara il suo primo smartphone

Abbiamo già parlato di NIO in varie occasioni (così come di BYD ed Xpeng): si tratta di un'azienda cinese leader nel settore delle auto elettriche, pronta per conquistare anche l'Europa. Tuttavia in questo articolo parliamo di qualcosa di molto diverso, dato anche il parallelismo con Xiaomi. Mentre la compagnia di Lei Jun è al lavoro sulla sua prima vettura elettrica, NIO va nella direzione opposta e si sta preparando al lancio del suo primo smartphone. Il CEO dell'azienda aveva già svelato in precedenza i piani relativi a questo dispositivo: NIO punterebbe a seguire la scia della Apple “del passato”, con un solo smartphone all'anno.

Dalle chiacchiere si è passati ai fatti: il 4 agosto 2022 è stata costituita ufficialmente NIO Mobile Technologies, con un capitale sociale di 100 milioni di dollari. Si tratta dell'azienda del brand dedicata al settore della telefonia, con a capo Qin Lihong (già co-fondatore e presidente di NIO); la sede fisica è situata ad Anting, Shanghai.

La registrazione della compagnia rivela anche le intenzioni: si parla di sviluppo e vendita di prodotti elettronici, dispositivi mobile e perfino indossabili. Inoltre si parla anche dello sviluppo di software e di hardware AI. La nascita di questa nuova realtà (controllata al 100% dalla casa madre) indica che le intenzioni sono serie.

E per quanto riguarda design e prezzo? Lo stesso CEO ha rivelato che il primo smartphone di NIO sarà bellissimo e che avrà un look ispirato al design delle auto del brand (perfino con colori abbinati ai vari veicoli). Per il prezzo si parla di circa 7.000 yuan, intorno ai 1.017€ al cambio attuale. In merito all'uscita, per ora non ci sono dettagli e non è dato di sapere se ci saranno novità entro la fine dell'anno.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il