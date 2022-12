POCO X5 5G sarà anche Global: specifiche svelate

La compagnia partner di Xiaomi si prepara a lanciare due nuovi modelli della serie X, smartphone di fascia media che sembrano promettere bene fin dai primi leak. Per ora è ancora tutto in divenire, ma visto l'intensificarsi delle certificazioni e delle indiscrezioni è arrivato il momento di fare il punto della situazione: ecco il nostro approfondimento con tutti i leak dedicati ai futuri POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G!

Aggiornamento 05/12: un leaker svela la scheda tecnica completa di POCO X5 5G. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

POCO X5 e X5 Pro 5G: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Oltre al modello base, è stato avvistato anche il fratello maggiore, POCO X5 Pro 5G, certificato nella versione Global con la sigla 22101320G e il nome in codice Redwood. Il terminale dovrebbe arrivare in Cina come Redmi Note 12E Pro, seguendo la scia della precedente generazione.

Il design del prossimo POCO X5 5G è ancora incerto. Tuttavia, una certificazione ha offerto una brevissima panoramica della scocca, la quale dovrebbe ospitare una fotocamera rettangolare simile a quella vista a bordo del precedente POCO X4 GT.

Parlando di specifiche, a bordo di POCO X5 5G e della sua variante Pro si vocifera della presenza di un'unità OLED da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco avanzata, affiancato da un sensore d'impronte laterale. Inoltre, dovremmo avere certificazione IP53 per la protezione del dispositivo da liquidi e polvere.

Specifiche tecniche

Le indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche parlano di un POCO X5 5G guidato dallo Snapdragon 4 Gen 1, soluzione vista a bordo di Redmi Note 12. Se così fosse, sarebbe un SoC a 6 nm TSMC con CPU octa-core Kryo (2 x 2,0 GHz Cortex-A78 + 6 x 1,8 GHz Cortex-A55), GPU Adreno e memorie da 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di archiviazione. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W.

Le specifiche tecniche di POCO X5 Pro 5G, invece, si baserebbero sullo Snapdragon 782G, chipset di Qualcomm anch'esso a 6 nm TSMC, con CPU octa-core Kryo (1 x 2,7 GHz Cortex-A78 + 3 x 2,2 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,9 GHz Cortex-A55) e GPU Adreno 642L. Anche in questo caso dovremmo avere un'unità da 5.000 mAh ma con una più potente ricarica da 67W.

Ovviamente troveremo il supporto al 5G, mentre lato software le certificazioni citano la MIUI 14 su base Android 13. Passando al comparto multimediale, per il modello base si parla di una doppia fotocamera da 48+2 MP, oltre a una selfie camera da 8 MP e agli speaker stereo.

POCO X5 5G – Prezzo e uscita

POCO X5 e X5 Pro 5G non hanno ancora una data di presentazione e manca ancora una conferma da parte del brand partner di Xiaomi. Anche in questo caso provvederemo ad aggiornare il nostro articolo non appena arriveranno dettagli sull'uscita.

La versione X4 Pro 5G ha debuttato in Italia ad un prezzo di partenza di 249,90€, quindi non possiamo che aspettarci una cifra simile o leggermente superiore (in base alle novità che saranno implementate).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il