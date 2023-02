Razer Leviathan V2 Pro è la prima soundbar con tracciamento della testa

Se è riuscita a vincere 12 premi al CES 2023, probabilmente è perché la Razer Leviathan V2 Pro non è una soundbar fra le tante che si possono trovare in commercio. Da sempre, Razer è nota per la produzione di gadget informatici votati al gaming e decisamente appariscenti, fra linee moderne e un abbondante utilizzo di luci RGB. Non fa eccezione questa nuova cassa audio, che fra le sue peculiarità ha quella di essere in grado di effettuare il tracciamento della testa.

Razer presenta l'incredibile soundbar hi-tech Leviathan V2 Pro

Razer Leviathan V2 Pro è a tutti gli effetti la prima soundbar PC al mondo a poter vantare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per tracciare il movimento della testa e offrire beamforming adattivo con tecnologia Audio Spaziale in collaborazione con THX. Tenendo conto del posizionamento della testa usando una telecamera a infrarossi, la soundbar Razer può così indirizzare il suono con più precisione verso le orecchie e renderlo più immersivo. Ci sono due modalità per l'audio tridimensionale: “Cuffie Virtuali” simula un ambiente più intimo con suono binaurale, mentre “Altoparlanti virtuali” un ambiente più aperto con suono multicanale.

All'interno della soundbar sono installati driver full range 5×2″ in accoppiata a un subwoofer 5.25″ per un volume massimo di 98 dB e una risposta in frequenza di 40 Hz-20 kHz, oltre a un EQ a 10 bande. Per collegarlo al computer (ma non solo) è presente supporto Bluetooth 5.0 e USB, e c'è anche un ingresso mini-jack per usarlo da ponte e collegare le proprie cuffie cablate. Non manca il supporto Razer Chroma RGB a 30 zone per gli amanti dell'illuminazione variopinta, potendolo sincronizzare con gli altri prodotti dell'ecosistema Razer.

Razer Leviathan V2 Pro è già preordinabile ma non è un prodotto per tutti, però, perché in Italia costa ben 498,99€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il