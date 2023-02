Mancano solo una manciata di ore (nel momento in cui scriviamo) all'uscita della serie Samsung Galaxy S23 e per ingannare l'attesa il colosso tecnologico asiatico ha presento la nuova versione di “Over the Horizon“, l'iconica suoneria che accompagna i flagship del brand da oltre un decennio!

Samsung Galaxy S23: ecco la nuova versione dell'iconica “Over The Horizon”

Nel corso degli anni Samsung ha collaborato con vari artisti per realizzare versioni sempre diverse della sua suoneria Over the Horizon; per il 2023 si è deciso di passare a sonorità più retrò grazie al tocco di Yaeji, artista newyorkese specializzata in musica elettronica. Oltre alla nuova versione è stato pubblicato anche un videoclip molto carino, realizzato in stop motion e decisamente colorato.

Lo scopo della versione di quest'anno dell'iconica suoneria è quello di “celebrare la positività e l'ottimismo in un mondo in evoluzione”; il risultato è una melodia che conosciamo bene, declinata con elementi elettronici e toni giocosi, per trasmettere speranza e gioia. Ovviamente è impossibile non notare un riferimento al mondo post-pandemia e al progressivo ritorno alla normalità.

Per i più curiosi, vi segnaliamo anche questa simpatica playlist contenente tutte le versioni di Over the Horizon: è perfetta per conoscere l'evoluzione dell'iconica suoneria di casa Samsung.

Per quanto riguarda invece i nuovi top di gamma Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra, date un'occhiata al nostro approfondimento per scoprire tutti i dettagli e le novità del trittico di flagship.

