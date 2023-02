Honor: in arrivo un nuovo mid-range con Snapdragon 6 Gen 1 e super batteria

In queste ore sono trapelate online nuove informazioni su un possibile smartphone medio-gamma inedito di Honor. Stando ai leak arrivati su un noto social network cinese, questo nuovo smartphone sarebbe dotato di un chipset Qualcomm ed una batteria in grado di garantire un'autonomia super.

Chipset Qualcomm e batteria da 6000 mAh per il nuovo medio gamma di Honor

Un insider su Weibo ha condiviso le prime informazioni su un nuovo mid-range firmato Honor, di cui al momento purtroppo non si conosce il nome con cui verrà commercializzato ne tantomeno la sigla in codice. Secondo l'insider, però, questo nuovo smartphone sarà dotato di uno schermo OLED con bordi curvi e punch-hole per la fotocamera frontale.

Per quanto riguarda le possibili specifiche tecniche, l'insider suggerisce che il nuovo smartphone di Honor sarà equipaggiato con un chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (quindi con supporto al 5G), 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, alimentato da una super batteria da 6000 mAh.

Honor si sta preparando a presentare la serie Magic 5 e il nuovo Magic Vs in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, chissà che anche questo nuovo smartphone venga annunciato ufficialmente a breve.

