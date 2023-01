Honor Magic 5, sfida a Samsung: data ufficiale (c’è anche Mate Vs)

Aggiornamento 30/01: Honor pubblica la data ufficiale, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Chi di spada ferisce… Sappiamo tutti come continua il detto, di certo anche Samsung. La casa sud coreana è famosa per le sue provocazioni nei confronti di Apple, e ora è il suo turno di incassare e di ricevere a sua volta una provocazione. La serie Honor Magic 5 è pronta al debutto e a sfidare la prossima serie Galaxy S23, con uno slogan che lascia poco all'immaginazione e con tanto di data di presentazione.

Honor Magic 5 contro Galaxy S23: ecco la data ufficiale di presentazione

“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from Magic.” Join us to #UnleashthePowerofMagic at MWC Barcelona 2023 on February 27 at 1:30pm (CET). #HONORMagic5 #HONORMagicVs #MWC23 pic.twitter.com/X9nL9mORWj — HONOR (@Honorglobal) January 30, 2023

La data X per il lancio ufficiale della serie Honor Magic 5 è il 27 febbraio, confermando così anche la sua presenza al MWC 2023 di Barcellona. Il poster inizialmente trapelato in rete riportava un claim piuttosto chiaro: Vai oltre la galassia per assistere alla vera magia. Adesso è stato cambiato in “Scatena il potere della magia“, per degli smartphone che si prospettano top di gamma molto accessoriati.

Il riferimento è ovviamente alla serie Samsung Galaxy S23, a cui fa da sfondo la prima foto di un buco nero a opera dell'Event Horizon Telescope, uno scatto che ha fatto parlare tanto di sé. Insomma, a questo giro Honor fa davvero sul serio, tanto da lanciare il guanto di sfida nientemeno che a Samsung. Anche perché all'evento di presentazione non ci saranno soltanto i nuovi Magic 5 ma anche il pieghevole Honor Magic Vs, che dopo essere debuttato in Cina è quindi previsto anche in versione Global.

