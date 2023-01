Honor sarà al MWC 2023: quali novità ci aspettano?

La fiera tecnologia di Barcellona è uno degli eventi più importanti al mondo ed ospita ogni anno tantissimi brand ed una miriade di nuovi prodotti. Di recente Xiaomi ha confermato che sarà presente alla fiera e ovviamente non sono mancate speculazioni sui dispositivi che saranno annunciati. Quest'oggi tocca ad Honor: la casa cinese sarà presente al MWC 2023 e proviamo ad anticipare quali saranno le novità presentate.

Honor tra i protagonisti del MWC 2023: quali sono le novità in arrivo

Honor Magic 4 Pro

La conferma della presenza di Honor ci arriva dallo stesso portale del MWC 2023: qui troviamo anche la location dello stand del brand asiatico (3H10, Hall 3). La fiera tech catalana si terrà a partire dal 27 febbraio: si tratterebbe proprio della possibile data di presentazione della serie Honor Magic 5. Secondo le ultime indiscrezioni, la gamma sarebbe composta da tre modelli e ovviamente non mancherà lo Snapdragon 8 Gen 2: eccovi il nostro approfondimento dedicato alla famiglia top.

Al momento mancano ancora delle conferme da parte di Honor, quindi i piani della compagnia restano un mistero. Tuttavia appare quanto mai scontato la presenza della nuova serie top ma potrebbe esserci anche un altro importante protagonista.

Stiamo parlando di Honor Magic Vs, il secondo smartphone pieghevole del brand: lanciato in Cina a novembre, è stato confermato che arriverà anche in versione Global. Quale palcoscenico migliore del MWC 2023?

