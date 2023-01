I nuovi MacBook Pro e Mac Mini 2023 arrivano su Amazon

È passata solo una manciata di giorni dall'annuncio della nuova lineup premium di Apple ed ecco arrivare novità per chi ama fare acquisti sull'e-commerce più famoso del globo. MacBook Pro 14/16 e Mac Mini 2023 (con chip M2 Pro e Max) sono disponibili in preordine anche su Amazon, ovviamente con tanto di spedizione Prime.

MacBook Pro 14/16 e Mac Mini 2023 disponibili su Amazon

Per chi si fosse perso qualche dettagli, di recente Apple ha lanciato a sorpresa una sfilza di nuovi PC. In primis abbiamo assistito al debutto dei nuovi MacBook Pro 14/16 2023 con processori M2 Pro e M2 Max: si tratta di portatili ultra-leggeri e potenti, con specifiche stellari e tante migliorie rispetto alla generazione precedente. I laptop sono acquistabili su Amazon in varie configurazioni e varie fasce di prezzo (tutte premium).

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto (e gli altri presenti nell'articolo) prova a disattivare AdBlock.

Oltre ai nuovi MacBook Pro, abbiamo assistito al debutto anche di Mac Mini 2023 con chipset M2 e M2 Pro: anche in questo caso le varie configurazioni sono disponibili su Amazon. Si tratta di PC compatti, caratterizzati da un look ormai iconico, migliorati con i nuovi processori top di Apple.

Se volete conoscere le novità della lineup di Apple per questi primi mesi del 2023 ecco il nostro approfondimento. Per gli utenti curiosi di scoprire tutti i cambiamenti dei nuovi chipset M2 Pro e M2 Max, date un'occhiata a questo confronto (anche con la generazione precedente): non ve ne pentirete!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il