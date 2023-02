OnePlus 11 parte col botto: è il più potente su Antutu | Gennaio 2023

Il mese di dicembre ha segnato il regno dello Snapdragon 8 Gen 2: aspettiamoci di vedere il SoC Qualcomm come una presenza fissa. Questo non vuol dire che la classifica degli smartphone più potenti di Gennaio 2023 su Antutu non riservi un paio di sorprese niente male: ecco l'elenco dei migliori flagship del mese, seguita da quella dedicata alla fascia alta e medio alta. Per concludere, non manca uno scorcio del panorama mid-range (composto da dispositivi sicuramente più accessibili).

Quali sono gli smartphone più potenti del mese su Antutu | Gennaio 2023

Rispetto alla classifica degli smartphone più potenti di dicembre su Antutu, gennaio porta una grande novità. A inizio mese è stato presentato OnePlus 11: inizialmente assente, il top di gamma entra a gamba tesa nella classifica e guadagna la prima posizione, ovviamente anche grazie allo Snapdragon 8 Gen 2. Il chipset di punta di Qualcomm continua a dominare l'elenco di Antutu anche a gennaio 2023 con una sfilza di terminali (tra cui spiccano iQOO 11 Pro e vivo X90 Pro+). Xiaomi 13 e 13 Pro sonno in ottava e nona posizione, perdendo terreno rispetto a dicembre (5° e 6° posto il mese scorso).

Anche per il mese di gennaio iQOO Neo 7 SE regala soddisfazioni: si tratta di un telefono davvero interessante, ora in seconda posizione (superato da vivo S16 Pro). Il dispositivo arriverà in versione Global come iQOO Neo 7, nel caso in cui siete curiosi di provarlo. La fascia medio alta di Antutu è decisamente eterogenea con modelli vivo, OPPO, Realme, Redmi, OnePlus ma tutti si mettono allo stesso livello in termini di specifiche. Qui MediaTek domina: precisamente si tratta del Dimensity 8100, seguito dalla sua versione aggiornata 8200 (nelle prime tre posizioni).

La panoramica dei migliori smartphone su Antutu per il mese di gennaio 2023 si conclude con uno sguardo alla fascia media. Lo strapotere di Qualcomm torna a farsi sentire con una sfilza di Snapdragon 778G e 778G+ (ben sei modelli in totale), un paio di alternative e il Dimensity 1080. Quest'ultimo è sicuramente un valido avversario ed è presente a bordo sia dell'ultimo Realme 10 Pro+ che del suo diretto rivale Redmi Note 12 Pro+.

