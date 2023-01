Snapdragon 8 Gen 2: è sua la classifica Antutu | Dicembre 2022

Il 2022 si è concluso ma non prima di aver dato modo a Qualcomm e MediaTek di presentare i rispettivi SoC high-end, che adesso ritroviamo ai vertici della classifica Antutu. Durante il mese di dicembre abbiamo assistito alla presentazione di due chipset, Snapdragon 8 Gen 2 e Dimensity 9200, che contrassegneranno la fascia alta di quest'anno; e non dimentichiamoci delle soluzioni di fascia minore ma non per questo meno rilevanti, rappresentando buona parte del mercato telefonico Android.

Snapdragon 8 Gen 2 diventa la scelta per gli smartphone più potenti, come testimonia Antutu

Rispetto al mese di novembre, la parte alta della classifica Antutu viene conquistata proprio da quello Snapdragon 8 Gen 2 che compare per la prima volta, forte di nuove CPU, GPU e memorie LPDDR5X e UFS 4.0. E lo fa conquistando molte delle posizioni che compongono la top 10 del portale di benchmarking, muovendo terminali come iQOO 11 Pro, Redmi K60 Pro e vivo X90 Pro+, il trittico che compone il podio, oltre alla presenza dei vari iQOO 11, Xiaomi 13, 13 Pro e Moto X40. Nella classifica fa anche la sua comparsa OnePlus Ace Pro con il precedente Snapdragon 8+ Gen 1 (a novembre era secondo mentre qua è ultimo), mentre le due posizioni rimanenti sono nelle mani di MediaTek e del suo Dimensity 9200, che ritroviamo a bordo di vivo X90 e X90 Pro.

Scendendo di categoria, la classifica della fascia medio/alta degli smartphone vede molte meno modifiche se non per il podio che cambia completamente. La new entry iQOO Neo 7 SE sale subito in prima posizione grazie al nuovo Dimensity 8200, a cui segue tutta una sfilza di smartphone basati interamente su soluzioni MediaTek, che si tratti del Dimensity 8100 o della sua variante Max. Se si considera questo segmento di prezzo, il chipmaker taiwanese conferma il suo posizionamento in sfavore del rivale a stelle e strisce.

Ben diversa è invece la situazione per la fascia media, dove è invece Qualcomm a dominare l'intera graduatoria, per quanto non ci siano grandi cambiamenti. L'unica eccezione significativa è rappresentata da Honor 80 che introduce per la prima volta lo Snapdragon 782G, mentre il resto della classifica è segnato dallo Snapdragon 778G e da altri SoC della serie Snap 7xx.

