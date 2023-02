Mac mini con M1 scende al miglior prezzo su Amazon: l’occasione perfetta!

Mentre ci stiamo ancora godendo il debutto dei nuovi mini PC in versione 2023 (con M2 Pro), vi segnaliamo una super occasione dedicata alla precedente generazione. Mac Mini 2020 con M1 scende ad un prezzo decisamente ghiotto su Amazon: un'occasione da prendere al volo per portarsi a casa un computer decisamente coi fiocchi!

Mac Mini 2020 con M1 (8/256 GB) a prezzo bomba: risparmia con Amazon Prime

La passata generazione di Mac Mini (datata 2020) ha regalato non poche soddisfazioni grazie alla presenza del chipset proprietario M1, una soluzione con CPU e GPU octa-core pensata per offrire le massime prestazioni. Il dispositivo è dotato di storage SSD, supporta un monitor fino a 6K e fino a 4K, è dotato di connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Il tutto è incluso in un corpo elegante e stiloso, di dimensioni ultra-compatte (19,7 x 19,7 x 3,6 cm e 1,2 kg di peso).

Il miglior prezzo del momento per Mac Mini 2020 con M1 arriva da Amazon: il PC compatto è in offerta lampo nella versione da 8/256 GB, ovviamente con spedizione Prime.

