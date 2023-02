POCO X5 Pro 5G sfida Realme e Redmi nei benchmark ufficiali su Antutu

La compagnia partner di Xiaomi si prepara a lanciare due nuovi modelli della serie X, smartphone di fascia media che sembrano promettere bene fin dai primi leak. Per ora è ancora tutto in divenire, ma visto l'intensificarsi delle certificazioni e delle indiscrezioni è arrivato il momento di fare il punto della situazione: ecco il nostro approfondimento con tutti i leak dedicati ai prossimi POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G!

Aggiornamento 01/02: POCO X5 Pro è protagonista dei primi benchmark ufficiali. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

POCO X5 e X5 Pro 5G: tutto quello che sappiamo finora sui nuovi modelli

Design e display

La nuova gamma del brand sarà composta da due dispositivi, ovvero POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G. Il terminale dovrebbe arrivare in Cina come Redmi Note 12E Pro, seguendo la scia della precedente generazione. Aspettando il lancio Global, un rivenditore europeo (precisamente in Bulgaria) ha pubblicato in rete le pagine prodotto di entrambi i modelli, con le specifiche quasi complete.

Per rendere tutto ancora più piccante, un insider ha pubblicato invece vari materiali pubblicitario di entrambi i modelli su Twitter. Qui sono presenti varie immagini con dettagli sul look e sulle caratteristiche dei due mid-range.

Exclusive: POCO X5 5G marketing material with specs.



-Snapdragon 695 processor

-6.67", AMOLED, 2400×1080 resolution, 120Hz Refresh Rate

-48MP Main + 8MP Wide-Angle + 2MP Macro

-13MP Selfie

-5000mAh battery

-33W charging with MMT tech



(1/2)#POCOX55G pic.twitter.com/M9g5jKLyaY — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) January 31, 2023

Il design di entrambi – dalle immagini trapelate – richiama quello dei mid-range di ultima generazione Redmi. La scocca di POCO X5 Pro ospita una fotocamera rettangolare inserita in un modulo allungato simile a quello del precedente POCO X4 Pro, con il logo del brand in bella vista. Abbiamo anche alcuni scatti della confezione di vendita ed una sfilza di conferme in merito alle specifiche.

Poco X5 Pro 5G yellow.



Confirmed:

– Snapdragon 778G

– 120Hz FHD+ AMOLED

– 108MP main camera

– 67W turbo charging pic.twitter.com/TmXh2HQrJE — Just Another Occasional Leaker (@JAOLtech) January 12, 2023

Entrando più nel dettaglio delle caratteristiche e delle somiglianze con alcuni terminali della costola di Xiaomi, POCO X5 dovrebbe essere un rebrand di Redmi Note 12 5G (lanciato sia in Cina che Global) mentre X5 Pro sarebbe la versione occidentale di Redmi Note 12 Pro Speed Edition.

Parlando di display, in base a quanto emerso, sia X5 5G che la sua variante Pro dovrebbero avere un'unità AMOLED da 6,6″ Full HD+ con punch hole centrale, refresh rate a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz, affiancata da un sensore d'impronte laterale. Inoltre, dovremmo trovare la certificazione IP53 per la protezione del dispositivo da liquidi e polvere.

Specifiche tecniche

Le indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche di POCO X5 vedono una differenza sostanziale rispetto a Redmi Note 12 cinese: quest'ultimo è guidato dallo Snapdragon 4 Gen 1, ma il modello POCO dovrebbe offrire invece lo Snapdragon 695 (secondo un noto insider) come si nota anche dagli stessi benchmark. Il dispositivo è stato avvistato di recente su Geekbench (con la sigla 22111317PG): oltre al 695, notiamo anche la presenza di 8 GB di RAM e di Android 12.

Lato memorie avremo 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di archiviazione. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W.

Per la scheda tecnica di POCO X5 Pro 5G, invece, abbiamo un rebrand 1:1, con a bordo lo Snapdragon 778G visto su Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Anche in questo caso dovremmo avere un'unità da 5.000 mAh ma con una più potente ricarica da 67W. La compagnia asiatica ha pubblicato anche i benchmark ufficiali su Antutu: il modello X5 Pro ha totalizzato 545,093 punti (con Snap 778G). Sicuramente la presenza del confronto con il Dimensity 1080 non è casuale, ma un riferimento velato a Realme 10 Pro+ e Redmi Note 12 Pro.

Ovviamente troveremo il supporto al 5G, mentre lato software le certificazioni citano la MIUI 14 su base Android 13 (ma non è da escludere la presenza di Android 12, come visto anche dai benchmark). Non mancheranno speaker stereo e la connettività NFC per i pagamenti contactless.

Passando al comparto fotografico, per il modello base si parla di una doppia fotocamera da 48 + 2 MP. POCO X5 Pro 5G dovrebbe affidarsi invece ad una tripla camera da 108 + 8 + 2 MP con sensore principale Samsung HM2, ultra-wide e macro.

POCO X5 5G – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni di 165,8 x 76,2 x 7,98 mm per 189 grammi di peso

certificazione IP54

Display G-OLED da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz

da (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a , campionamento del tocco a 240 Hz lettore d'impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A77 + 6 x 1,7 GHz A55)

GPU Adreno 619

4/6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2

di memoria UFS 2.2 batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS, sensore IR, feedback aptico X-Axis

tripla fotocamera da 48+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro

f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro selfie camera da 13 MP

speaker stereo Dolby, ingresso mini-jack

Dolby, ingresso mini-jack sistema operativo Android 12 con MIUI 13

POCO X5 Pro 5G – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni di 162,1 x 76 x 7,9 mm per 181 grammi di peso

certificazione IP68 (?)

(?) Display AMOLED 10-bit da 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, Gorilla Glass 5

10-bit da (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a , campionamento del tocco a 240 Hz, Gorilla Glass 5 lettore d'impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,4 GHz A78 + 3 x 2,2 GHz A78 + 4 x 1,9 GHz A55)

GPU Adreno 642L

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2

di memoria UFS 2.2 batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/NavIC/BeiDou B1I+B1C, sensore IR

tripla fotocamera da 108+8+2 MP f/1.9-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro

f/1.9-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro selfie camera da 16 MP

speaker stereo Dolby, ingresso mini-jack

Dolby, ingresso mini-jack sistema operativo Android 12 con MIUI 14

POCO X5 e X5 Pro 5G – Prezzo e uscita

POCO X5 e X5 Pro 5G saranno ufficialmente presentati il 6 febbraio. La versione X4 Pro 5G ha debuttato in Italia ad un prezzo di partenza di 249,90€, quindi non possiamo che aspettarci una cifra simile o leggermente superiore (in base alle novità che saranno implementate). Un leak recente riporta una cifra di partenza (per il modello Pro) compresa tra i 260€ e i 283€ al cambio, in riferimento al prezzo indiano. Un altro leak riporta invece una cifra minore, compresa tra i 236€ e i 259€ al cambio; inoltre ci sarebbero tre configurazioni, ossia da 6/128 GB, da 8/128 GB e da 8/256 GB.

